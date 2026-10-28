Kamienica przy Dworcowej 88 w Bydgoszczy/fot. Google Maps
Bydgoszcz

Kaloryfery nie grzeją, temperatura w mieszkaniu spada nawet do sześciu stopni. Zarządca kamienicy wyjaśnia

Kamienica przy Dworcowej 88 w Bydgoszczy/fot. Google Maps

Problem z ogrzewaniem ma Słuchaczka mieszkająca w kamienicy przy ulicy Dworcowej 88 w Bydgoszczy, która zgłosiła się do naszej redakcji. Mówi, że kaloryfery w jej lokalu nie grzeją od stycznia.

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W zamian miała dostać grzejniki elektryczne, ale, jak nam przekazuje, nie zgodzili się. - Kto będzie płacił rachunki? - pyta w rozmowie z Polskim Radiem PiK lokatorka mieszkania, w którym występuje problem.

Co więcej, w październiku 2025 roku Słuchaczce i jej mężowi przydzielono mieszkanie przy ul. Nowogrodzkiej w Bydgoszczy. - W maju mieliśmy dostać klucze, ale okazało się, że nie dostaniemy w ogóle tego mieszkania - powiedziała.

Mówi Słuchaczka.

ADM zna problem

Z zapytaniami w tej sprawie zwróciliśmy się do zarządcy kamienicy przy ul. Dworcowej 88, czyli Administracji Domów Miejskich (ADM). Jak przekazuje Polskiemu Radiu PiK rzeczniczka Magdalena Marszałek, piece kaflowe w lokalu naszej Słuchaczki musiały zostać odłączone od przewodów kominowych, ze względu na niesprawne ogrzewanie.

Zaplanowano zmianę sposobu grzania mieszkania, której koszty poniesie wynajmujący. ADM wystąpiła z wnioskiem o zmianę planu finansowania do uchwały Rady Miasta Bydgoszczy. Chodzi o realizację zadania związanego z opracowaniem projektu przebudowy instalacji gazowej w omawianym mieszkaniu przy Dworcowej 88. - Po uzyskaniu takiej zgody niezwłocznie zostanie wszczęta procedura przetargowa, która wyłoni wykonawcę. Po otrzymaniu projektu możliwe będzie wykonanie ogrzewania w lokalu - informuje Agnieszka Marszałek.

Mówi Agnieszka Marszałek, rzeczniczka ADM.

Gdzie: Bydgoszcz
TAGI: ADMDworcowaogrzewanieSłuchaczkaprobleminterwencja
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