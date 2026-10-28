Kaloryfery nie grzeją, temperatura w mieszkaniu spada nawet do sześciu stopni. Zarządca kamienicy wyjaśnia

Problem z ogrzewaniem ma Słuchaczka mieszkająca w kamienicy przy ulicy Dworcowej 88 w Bydgoszczy, która zgłosiła się do naszej redakcji. Mówi, że kaloryfery w jej lokalu nie grzeją od stycznia.

W zamian miała dostać grzejniki elektryczne, ale, jak nam przekazuje, nie zgodzili się. - Kto będzie płacił rachunki? - pyta w rozmowie z Polskim Radiem PiK lokatorka mieszkania, w którym występuje problem.



Co więcej, w październiku 2025 roku Słuchaczce i jej mężowi przydzielono mieszkanie przy ul. Nowogrodzkiej w Bydgoszczy. - W maju mieliśmy dostać klucze, ale okazało się, że nie dostaniemy w ogóle tego mieszkania - powiedziała.





ADM zna problem

odłączone

Po otrzymaniu projektu możliwe będzie wykonanie ogrzewania w lokalu

Mówi Słuchaczka.Z zapytaniami w tej sprawie zwróciliśmy się do zarządcy kamienicy przy ul. Dworcowej 88, czyli Administracji Domów Miejskich (ADM). Jak przekazuje Polskiemu Radiu PiK rzeczniczka Magdalena Marszałek, piece kaflowe w lokalu naszej Słuchaczki musiały zostaćod przewodów kominowych, ze względu na niesprawne ogrzewanie.Zaplanowano zmianę sposobu grzania mieszkania, której koszty poniesie wynajmujący. ADM wystąpiła z wnioskiem o zmianę planu finansowania do uchwały Rady Miasta Bydgoszczy. Chodzi o realizację zadania związanego z opracowaniem projektu przebudowy instalacji gazowej w omawianym mieszkaniu przy Dworcowej 88. - Po uzyskaniu takiej zgody niezwłocznie zostanie wszczęta procedura przetargowa, która wyłoni wykonawcę.- informuje Agnieszka Marszałek.Mówi Agnieszka Marszałek, rzeczniczka ADM.