Jest akt oskarżenia przeciwko dziennikarzowi Leszkowi K. Chodzi o znęcanie się nad rodziną/fot. Magnific/ilustracyjna
KRAJ I ŚWIAT

Jest akt oskarżenia przeciwko dziennikarzowi Leszkowi K. Chodzi o znęcanie się nad rodziną

Jest akt oskarżenia przeciwko dziennikarzowi Leszkowi K. Chodzi o znęcanie się nad rodziną/fot. Magnific/ilustracyjna

Prokuratura Okręgowa w Warszawie poinformowała we wtorek, że skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko dziennikarzowi śledczemu Leszkowi K. Chodzi o znęcanie się psychiczne i fizyczne nad rodziną. Przypomniano, że jest podejrzany o posiadanie pistoletu gazowego bez zezwolenia, do tego 54 sztuk amunicji oraz o to, że za pośrednictwem poczty elektronicznej groził śmiercią komendantowi powiatowemu policji w Piasecznie.

Zeznania świadka o pracy Nawrockiego w Grand Hotelu: Karol wszedł do windy z kobietą i mężczyzną
Zeznania świadka o pracy Nawrockiego w Grand Hotelu: Karol wszedł do windy z kobietą i mężczyzną
Sebastian M. skazany na 8 lat więzienia. Jest winny śmierci trzyosobowej rodziny na autostradzie A1
Już dziewięć zarzutów dla 46-latka z Obornik, który groził premierowi, politykom i dziennikarce [aktualizacja]

Broń i amunicję znaleziono w trakcie przeszukania samochodu dziennikarza.

Do zgromadzonych dowodów dołączono też materiały z odwieszonej sprawy, w której prokuratora postawiła Leszkowi K. zarzut znęcania się nad rodziną.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Antoni Skiba przekazał we wtorek, że materiały w tej sprawie wyłączono do odrębnego postępowania, a akt oskarżenia skierowano do Sądu Rejonowego w Piasecznie.

- W zakresie pozostałych czynów, tj. posiadania broni bez wymaganego zezwolenia oraz kierowania groźby pozbawienia życia wobec Komendanta Policji w Piasecznie, materiał dowodowy na tym etapie nie pozwala na zakończenie śledztwa ani poprzez skierowanie aktu oskarżenia, ani poprzez jego umorzenie - wyjaśnił prok. Skiba. Dodał, że prokuratura oczekuje m.in. na przesłuchanie świadka w Austrii i uzyskanie kolejnej dokumentacji ze Szwajcarii, która jest niezbędna do podjęcia decyzji co do dalszego toku śledztwa.

- Postanowieniem prokuratora zostały wyłączone materiały w sprawie formułowania gróźb popełnienia przestępstwa na szkodę ustalonych pokrzywdzonych bądź osób im najbliższych w Łosiu w dniu 2 września 2026 r. oraz w okresie bezpośrednio poprzedzającym tę datę. Do tych materiałów są sukcesywnie dołączane kolejne materiały dotyczące naruszania miru domowego - poinformował prok. Skiba.

Zaznaczył, że postępowanie to pozostaje również w nadzorze Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

TAGI: Leszek K.dziennikarz śledczyprokuraturazarzutyznęcanie się
Udostępnij znajomym
poprzednia informacja Zawieszenie ognia w rejonie okupowanego miasta Ołeszki. Sytuacja tam jest tragiczna
następna informacja Agnieszka Bartol ma zostać nowym ministrem funduszy i polityki regionalnej

Obserwuj nas

Polub nasze profile w mediach społecznościowych
  reklama  
Zobacz
  reklama  
Zobacz
  reklama  
Zobacz

Najczęściej czytane

KRAJ I ŚWIAT

Zeznania świadka o pracy Nawrockiego w Grand Hotelu: Karol wszedł do windy z kobietą i mężczyzną

We wtorek (27 października) zeznania przed sądem złożyła jedna z informatorek autorów opublikowanego przez Onet tekstu pt. „Karol Nawrocki i tajemnice…

DW PAP
2026-10-27, 14:10
KRAJ I ŚWIAT

Agnieszka Bartol ma zostać nowym ministrem funduszy i polityki regionalnej

Premier Donald Tusk zapowiedział, że zarekomenduje Agnieszkę Bartol, by ta objęła resort funduszy i polityki regionalnej po Katarzynie Pełczyńskiej-Nałęcz…

BN
2026-10-27, 13:45
KRAJ I ŚWIAT

Jest akt oskarżenia przeciwko dziennikarzowi Leszkowi K. Chodzi o znęcanie się nad rodziną

Prokuratura Okręgowa w Warszawie poinformowała we wtorek, że skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko dziennikarzowi śledczemu Leszkowi K. Chodzi o znęcanie…

Polska Agencja Prasowa BN
2026-10-27, 10:35
KRAJ I ŚWIAT

Zawieszenie ognia w rejonie okupowanego miasta Ołeszki. Sytuacja tam jest tragiczna

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział, że rozejm w okupowanym przez Rosjan mieście Ołeszki w pobliżu Chersonia może stać się precedensem dla kolejnych…

DW PAP
2026-10-26, 13:43
KRAJ I ŚWIAT

Niemcy. Wichura Austen - Luise pozbawiła prądu 10 tys. domów i zakłóciła pracę szpitala

Porywy wiatru o sile huraganu prognozowane były na popołudnie i wieczór w niedzielę m.in. w Hamburgu i Bremie na północnym zachodzie kraju.

PAP KB
2026-10-25, 20:10
KRAJ I ŚWIAT

„Generał Maczek zrobił dla Polski i Holandii dużo". 82. rocznica wyzwolenia Bredy

Na nas spoczywa obowiązek przekazywania wiedzy o dokonaniach polskich żołnierzy w Bredzie" - mówili przedstawiciele holenderskich władz podczas obchodów…

IAR KB
2026-10-25, 17:22
KRAJ I ŚWIAT

Przybywa chętnych do tradycyjnego pasterstwa. W Polsce jest już 189 baców i 116 juhasów

14 baców czeladników i 24 juhasów ukończyło tegoroczne szkolenia dla pasterzy. W niedzielę w Ludźmierzu odbyło się uroczyste wręczenie certyfikatów…

Redakcja KB
2026-10-25, 16:30
KRAJ I ŚWIAT

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz usunięta z partii Polska 2050 - informuje Szymon Hołownia

Zarząd Polski 2050 zdecydował o usunięciu z partii Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz „za działanie na szkodę partii oraz wbrew uchwałom organów statutowych…

Polska Agencja Prasowa BN
2026-10-24, 19:17
KRAJ I ŚWIAT

Problem Starlinków w Ukrainie. Trump: Jeśli dalej nie działają, porozmawiam z Elonem Muskiem

Prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że jeśli sieć Starlink nadal nie działa prawidłowo w Ukrainie, porozmawia o tym z szefem SpaceX Elonem Muskiem…

Polska Agencja Prasowa JW
2026-10-23, 21:30
KRAJ I ŚWIAT

Zmiana czasu na zimowy: pracujący w nocy będą pracować dłużej, ale zarobią więcej

W najbliższy weekend, w nocy z 24 na 25 października, nastąpi zmiana czasu z letniego na zimowy. Oznacza to cofnięcie o godz. 3 wskazówek zegarów na godz…

PAP TB Monika Siwak
2026-10-23, 15:01
KRAJ I ŚWIAT

Minister Pełczyńska-Nałęcz odchodzi z rządu: „Wartości są dla mnie ważniejsze niż stołki"

„Partię zostawiam w rękach jej założyciela, który odszedł, ale jednak wrócił. Życzę mu, by przypomniał sobie w imię jakich wartości szedł do władzy"…

PAP IAR KB
2026-10-22, 20:58
KRAJ I ŚWIAT

Premier Indii na konferencji z Donaldem Tuskiem: Współpraca z Polską nabrała prędkości

Dzięki podniesieniu relacji Indii z Polską do rangi partnerstwa strategicznego nasza współpraca przez ostatnie dwa lata nabrała prędkości - podkreślił…

Polska Agencja Prasowa JW
2026-10-22, 15:55
więcej wiadomości
0:00 0:00