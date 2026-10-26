Policyjny Black Hawk. Zdjęcie ilustracyjne/fot. Policja
Toruń

Pilot Marcin G. znów skazany. Pierwszy był wyrok za wypadek w Toruniu, teraz za Sarnową Górę

Policyjny Black Hawk. Zdjęcie ilustracyjne/fot. Policja

Sąd orzekł w sprawie pilota policyjnego Black Hawka, który trzy lata temu podczas pikniku w Sarnowej Górze zerwał przewód linii wysokiego napięcia. Kara to rok więzienia w zawieszeniu i grzywna. To nie pierwsza taka sprawa w karierze Marcina G. Wcześniej obciążono go za śmiertelny wypadek w Toruniu.

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W 2009 roku Marcin G. został skazany na dwa lata więzienia w zawieszeniu na pięć lat oraz grzywnę za spowodowanie katastrofy wojskowego śmigłowca Mi-24D na poligonie pod Toruniem. W tamtym wypadku zginął jeden z członków załogi.

Tym razem Sąd Rejonowy w Ciechanowie uznał Marcina G. winnym niedopełnienia obowiązków i sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu powietrznym i skazał na rok więzienia w zawieszeniu na dwa lata i 20 tysięcy złotych grzywny.
Do niebezpiecznego zdarzenia doszło podczas pikniku z okazji 103. rocznicy bitwy pod Sarnową Górą. Marcin G., przelatując nisko nad tłumem, zerwał przewód odgromowy. Prokuratura oskarżyła pilota o niedopełnienie obowiązków i sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu powietrznym. Straty Skarbu Państwa i spółki Energa Operator oszacowano na blisko trzy miliony złotych.

Oskarżony ma też wpłacić 10 tysięcy złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej. Nie będzie też mógł latać śmigłowcami przez dwa lata.

Asesor sądowy Mateusz Śnieżek, uzasadniając wyrok, wyjaśnił, że zebrany w sprawie materiał dowodowy świadczy o winie oskarżonego:

- Oskarżony podjął decyzję o przeprowadzeniu skrajnie niskiego, niezgodnego z przepisami przelotu nad osobami uczestniczącymi w imprezie i nad potencjalnymi przeszkodami naziemnymi, czym świadomie ograniczył sobie możliwość obserwacji trasy przelotu - ocenia asesor Mateusz Śnieżek.

- W efekcie zderzył śmigłowiec z przewodem odgromowym linii energetycznej. Chociaż podjęte przez niego manewry zwiększały efekt wizualny dla uczestników obchodów, to jednocześnie znacząco podnosiły ryzyko utraty świadomości sytuacyjnej, a manewry nie wynikały z konieczności operacyjnej, sytuacji awaryjnej czy usterki śmigłowca. Były świadomą, lekkomyślną, zdaniem sądu, decyzją dowódcy śmigłowca podjętą w wyniku brawury.

Prokurator Piotr Tyszka z Prokuratury Okręgowej w Płocku wyrok ocenił jako satysfakcjonujący:

- Oskarżony był niekarany - podkreśla prokurator. - Ten incydent nie stworzył, na szczęście, realnego zagrożenia dla ludzi, którzy w tym miejscu przebywali. Oczywiście szkody materialne zostały spowodowane, dość duże szkody. (...). Oskarżony te sprawy majątkowe uregulował ze swoimi przełożonymi w ramach swojego stosunku pracy, więc to nie może być bezpośrednio przeszkodą dla orzeczenia takiego wyroku.

Wyrok jest nieprawomocny.

Mówi asesor sądowy Mateusz Śnieżek Mówi prokurator Piotr Tyszka
Gdzie: Toruń
TAGI: Black HawksądwyrokpiknikpoligonToruńlinia energetycznazerwana
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