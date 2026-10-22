Marek Wojtkowski: Nie pozwolimy, żeby połączenie szpitali działo się kosztem pacjentów [Rozmowa Dnia]

W Rozmowie Dnia mówiliśmy o problemach szpitali w regionie i pomysłach na rozwiązanie ich problemów. Trzy placówki z Pomorza i Kujaw mają być zarządzane przez jedną spółkę. Gościem był Marek Wojtkowski, członek zarządu województwa.

Marszałek województwa kujawsko-pomorskiego zapowiedział restrukturyzację i zmiany w funkcjonowaniu kilku szpitali w regionie.



Szpitale w Grudziądzu oraz Inowrocławiu i Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy mają być zarządzane przez jedną spółkę. Ma to na celu pomóc grudziądzkiemu szpitalowi, który ma 650 milionów złotych długu. Jak to ma wyglądać i jakie przyniesie korzyści?



- Będziemy korzystać z funduszu restrukturyzacyjnego, w którym jest 70 milionów złotych. To niewiele, ale zawsze coś. W tej spółce udział wezmą zainteresowane samorządy: województwa, Grudziądza i Powiatu Inowrocławskiego. Także pojawia się realna szansa na restrukturyzację poprzez zaproszenie poważnych instytucji finansowych w Polsce. Mam tu na myśli polskie banki które już wyraziły wstępną chęć do uczestnictwa w tych rozmowach i wszystko jest na dobrej drodze. Będzie łatwiej spłacać ten dług - mówi Marek Wojtkowski, członek zarządu województwa kujawsko-pomorskiego.



Zaznacza, że mieszkańcy nie poczują tych zmian. Duże kwoty, jak to określił gość Rozmowy Dnia, mają zredukować część długu grudziądzkiego szpitala. - Mamy tego świadomość, że samorząd województwa będzie także musiał uczestniczyć w tym finansowo i miasto Grudziądz również - dodaje.



Powołanie spółki oznacza połączenie szpitali, co może zaniepokoić pacjentów, ze względu na tzw. przepływ kadr między placówkami.



- Rozumiem obawy pacjentów, ale robimy to w trosce o nich. Równie dobrze mogłoby się nic nie wydarzyć i pozostawić szpital w Grudziądzu samemu sobie, który by stracił za chwilę pewnie płynność finansową. To jest kwestia lekarzy, łatwiejszy przepływ kadr między różnymi instytucjami. Na pewno nie pozwolimy, żeby to się działo kosztem pacjentów. Robimy to dlatego, żeby oczywiście poprawić całą sytuację w regionie - podkreśla członek zarządu województwa.



Całej Rozmowy Dnia z Markiem Wojtkowskim można posłuchać poniżej. Pozostałe wydania dostępne są TUTAJ.