W Grudziądzu zwołano sesję nadzwyczajną w sprawie miejskiej lecznicy/ Fot. Marcin Doliński
Grudziądz

Dyrektorka grudziądzkiego szpitala: Tracimy płynność, spieszy nam się do utworzenia spółki

W Grudziądzu zwołano sesję nadzwyczajną w sprawie miejskiej lecznicy/ Fot. Marcin Doliński
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Sesję nadzwyczajną w Grudziądzu zwołano po to, aby mówić o sposobach na uratowanie najbardziej zadłużonego szpitala w Polsce. Dług miejskiej lecznicy to prawie 650 milionów złotych.

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- Od lat ta kula śniegowa w zasadzie tylko się powiększa - mówi o problemie Krzysztof Kosiński, szef klubu PiS. - To gigantyczne zadłużenie jest problemem całego miasta, wszystkich mieszkańców. Natomiast to, co dzisiaj jest niezbędne, to rządowy program zmian systemowych, na który czekamy od lat - dodaje.

Senator Ryszard Bober przypomina, że w poniedziałek (26 października) radni sejmiku województwa mają przyjąć uchwałę o utworzeniu spółki samorządowej, która przejęłaby zarząd nad trzema szpitalami, w tym grudziądzkim. Więcej o tym pisaliśmy tutaj.

Radny niezrzeszony Roman Sarnowski zaznacza, że w rozmowach o zapowiadanej konsolidacji kluczowym jest pytanie o to, co stanie się z zadłużeniem szpitala.

- Trudne to będzie zadanie, na pewno wymagające ogromnej dyscypliny od wszystkich podmiotów, ale warto podjąć pracę nad tym projektem. My się w pełni w to zaangażujemy. Sytuacja jest bardzo napięta. Doszliśmy do ograniczenia płynności (finansowej - przyp. red.), więc spieszy nam się - mówi dyrektorka szpitala Agata Kurkowska.

- To będzie oznaczać konsolidację szpitali, dużych szpitali specjalistycznych w województwie. To pierwszy krok do restrukturyzacji zadłużenia, do stworzenia jednego systemu zarządzania - tak pomysł utworzenia spółki tłumaczy prezydent Grudziądza Maciej Glamowski.

Relacja Marcina Dolińskiego
Gdzie: Grudziądz
TAGI: szpitaleszpital w GrudziądzuKujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologiispółkamarszałek województwaMaciej GlamowskiPiotr Całbeckidługzadłużony szpital
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