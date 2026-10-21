Dyrektorka grudziądzkiego szpitala: Tracimy płynność, spieszy nam się do utworzenia spółki

Sesję nadzwyczajną w Grudziądzu zwołano po to, aby mówić o sposobach na uratowanie najbardziej zadłużonego szpitala w Polsce. Dług miejskiej lecznicy to prawie 650 milionów złotych.

- Od lat ta kula śniegowa w zasadzie tylko się powiększa - mówi o problemie Krzysztof Kosiński, szef klubu PiS. - To gigantyczne zadłużenie jest problemem całego miasta, wszystkich mieszkańców. Natomiast to, co dzisiaj jest niezbędne, to rządowy program zmian systemowych, na który czekamy od lat - dodaje.



Senator Ryszard Bober przypomina, że w poniedziałek (26 października) radni sejmiku województwa mają przyjąć uchwałę o utworzeniu spółki samorządowej, która przejęłaby zarząd nad trzema szpitalami, w tym grudziądzkim. Więcej o tym pisaliśmy tutaj.



Radny niezrzeszony Roman Sarnowski zaznacza, że w rozmowach o zapowiadanej konsolidacji kluczowym jest pytanie o to, co stanie się z zadłużeniem szpitala.



- Trudne to będzie zadanie, na pewno wymagające ogromnej dyscypliny od wszystkich podmiotów, ale warto podjąć pracę nad tym projektem. My się w pełni w to zaangażujemy. Sytuacja jest bardzo napięta. Doszliśmy do ograniczenia płynności (finansowej - przyp. red.), więc spieszy nam się - mówi dyrektorka szpitala Agata Kurkowska.



- To będzie oznaczać konsolidację szpitali, dużych szpitali specjalistycznych w województwie. To pierwszy krok do restrukturyzacji zadłużenia, do stworzenia jednego systemu zarządzania - tak pomysł utworzenia spółki tłumaczy prezydent Grudziądza Maciej Glamowski.

