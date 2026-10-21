Sebastian M. skazany na 8 lat więzienia. Jest winny śmierci trzyosobowej rodziny na autostradzie A1/fot. Pexels/ilustracyjna
KRAJ I ŚWIAT

Sebastian M. skazany na 8 lat więzienia. Jest winny śmierci trzyosobowej rodziny na autostradzie A1

Sebastian M. skazany na 8 lat więzienia. Jest winny śmierci trzyosobowej rodziny na autostradzie A1/fot. Pexels/ilustracyjna
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Osiem lat więzienia dostał Sebastian M., który został uznany za winnego spowodowania śmierci trzyosobowej rodziny na autostradzie A1. Tak zdecydował sąd w Piotrkowie Trybunalskim. Skazany będzie mógł się ubiegać o zwolnienie po sześciu latach. Otrzymał także 15-letni zakaz prowadzenia pojazdów.

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Do wypadku doszło we wrześniu 2023 roku w pobliżu Piotrkowa Trybunalskiego. Na jezdni w kierunku Katowic samochód prowadzony przez Sebastiana M. uderzył w auto, którym podróżowało małżeństwo z pięcioletnim synem. Ich pojazd uderzył w bariery i stanął w płomieniach. Cała rodzina zginęła na miejscu.

Po wypadku Sebastian M. wyjechał do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Był poszukiwany czerwoną notą Interpolu. W ubiegłym roku został sprowadzony do Polski w ramach procedury ekstradycyjnej. Proces trwał ponad rok.

Eksperci ustalili, że samochód oskarżonego poruszał się z prędkością ponad 300 kilometrów na godzinę. Ich zdaniem kierowca drugiego samochodu nie zajechał drogi Sebastianowi M., wbrew twierdzeniom jego obrońców.

Prokuratura domagała się ośmiu lat więzienia i piętnastoletniego zakazu prowadzenia pojazdów. Obrona wnosiła o uniewinnienie oskarżonego.

TAGI: Sebastian M.więzieniewyroksąd w Piotrkowie Trybunalskimautostrada A1
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