Sebastian M. skazany na 8 lat więzienia. Jest winny śmierci trzyosobowej rodziny na autostradzie A1

Osiem lat więzienia dostał Sebastian M., który został uznany za winnego spowodowania śmierci trzyosobowej rodziny na autostradzie A1. Tak zdecydował sąd w Piotrkowie Trybunalskim. Skazany będzie mógł się ubiegać o zwolnienie po sześciu latach. Otrzymał także 15-letni zakaz prowadzenia pojazdów.

Do wypadku doszło we wrześniu 2023 roku w pobliżu Piotrkowa Trybunalskiego. Na jezdni w kierunku Katowic samochód prowadzony przez Sebastiana M. uderzył w auto, którym podróżowało małżeństwo z pięcioletnim synem. Ich pojazd uderzył w bariery i stanął w płomieniach. Cała rodzina zginęła na miejscu.



Po wypadku Sebastian M. wyjechał do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Był poszukiwany czerwoną notą Interpolu. W ubiegłym roku został sprowadzony do Polski w ramach procedury ekstradycyjnej. Proces trwał ponad rok.



Eksperci ustalili, że samochód oskarżonego poruszał się z prędkością ponad 300 kilometrów na godzinę. Ich zdaniem kierowca drugiego samochodu nie zajechał drogi Sebastianowi M., wbrew twierdzeniom jego obrońców.



Prokuratura domagała się ośmiu lat więzienia i piętnastoletniego zakazu prowadzenia pojazdów. Obrona wnosiła o uniewinnienie oskarżonego.