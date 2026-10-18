Wielka akcja eksterminacyjna na Barbarce rozpoczęła się 28 października 1939 r. i trwała przez wiele tygodni/ Fot. Michał Zaręba
Toruń

„Dla młodych wojenne zbrodnie to odległa historia. Musimy z nimi rozmawiać”

Wielka akcja eksterminacyjna na Barbarce rozpoczęła się 28 października 1939 r. i trwała przez wiele tygodni/ Fot. Michał Zaręba
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Znicze pamięci po raz 18. zapłonęły w miejscach niemieckich zbrodni i przy grobach ofiar. Akcja „Zapal znicz pamięci” przypomina o Polakach, liderach lokalnych społeczności i przedstawicielach elit naukowych, zamordowanych przez Niemców po wybuchu II wojny światowej.

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Akcja IPN w Toruniu

„Zapal znicz pamięci” to wspólny projekt pięciu Oddziałowych Biur Edukacji Narodowej IPN w Gdańsku, Bydgoszczy, Poznaniu, Łodzi i Katowicach.

  • Przedsięwzięcie poświęcone jest ofiarom niemieckich zbrodni dokonanych w ramach operacji Tannenberg, Akcji Inteligencja oraz „politycznego oczyszczania gruntu” w 1939 r.
  • Do największych niemieckich zbrodni w 1939 r. doszło na Pomorzu Gdańskim, Kujawach, w Wielkopolsce, ziemi łódzkiej i na Górnym Śląsku.
  • Rokrocznie w trzecią niedzielę października osoby indywidualne, a także samorządowcy, harcerze, przedstawiciele stowarzyszeń zapalają znicze na grobach i przy pomnikach upamiętniających pomordowanych Polaków.
Na toruńskiej Barbarce Michał Zaręba spotkał nauczycielkę historii z III liceum w Toruniu.

- Upamiętnianie takich miejsc jest bardzo ważne - podkreśla. - Istotne jest też to, jak powinno się rozmawiać z młodymi ludźmi. Mój dziadek pamiętał wojenne czasy, opowiadał o nich. Dziś młodzi ludzie nie mają szansy porozmawiać ze świadkami, przez to dla nich to bardzo odległa historia. Dla mnie Barbarka to szczególne miejsce. Po pierwsze dlatego, że ginęli tu nauczyciele, a ja też jestem nauczycielką. Po drugie dlatego, że groby moich bliskich są daleko i rzadko na nich bywam. Przychodzę więc tu, zapalać znicze z myślą o rodzinie i o tych, którzy zginęli w tym miejscu - dodaje.

Zbrodnie wojenne na Barbarce

Wielka akcja eksterminacyjna na Barbarce rozpoczęła się 28 października 1939 r. i trwała przez wiele tygodni. Tylko pierwszego dnia w tym lesie z rąk Niemców zginęło 130 Polaków, a łącznie szacuje się, że nawet 600-1000 osób.

W tym roku motywem przewodnim akcji „Zapal znicz pamięci” są „klisze zbrodni” – zachowane w archiwach zdjęcia, dokumentujące niemieckie zbrodnie przeprowadzone w pierwszych miesiącach II wojny światowej. Są to fotografie wykonane podczas publicznych egzekucji.

Więcej w relacji Michała Zaręby - poniżej.



Relacja Michała Zaręby
Gdzie: Toruń
TAGI: „Zapal znicz pamięci”Barbarka
Wielka akcja eksterminacyjna na Barbarce rozpoczęła się 28 października 1939 r. i trwała przez wiele tygodni/ Fot. Michał Zaręba Wielka akcja eksterminacyjna na Barbarce rozpoczęła się 28 października 1939 r. i trwała przez wiele tygodni/ Fot. Michał Zaręba
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