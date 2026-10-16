Wyrazy współczucia rodzinom strażaków złożył komendant główny Państwowej Straży Pożarnej/ Fot. PSP
KRAJ I ŚWIAT

Dwóch strażaków zginęło w pożarze. Komendant Główny PSP składa kondolencje rodzinom

Wyrazy współczucia rodzinom strażaków złożył komendant główny Państwowej Straży Pożarnej/ Fot. PSP
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- Strażacy zginęli podczas akcji gaśniczej magazynu z częściami do ciągników rolniczych w Nisku. Ogień odciął im drogę, zostali szybko ewakuowani, ale niestety ich życia nie udało się uratować – poinformował rzecznik podkarpackich strażaków st. bryg. Marcin Betleja.

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Pożar magazynu oraz sklepu z częściami do ciągników rolniczych wybuchł w piątek, 16 października, w Nisku (Podkarpacie).

- W trakcie gaszenia ognia dwóch strażaków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nisku zostało odciętych przez ogień. Szybko zostali ewakuowani ze strefy, ale niestety, nie udało się uratować ich życia – poinformował st. bryg. Betleja.

Kondolencje rodzinie ofiar złożył minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.

„Wielka tragedia. Dwóch strażaków zginęło tragicznie podczas akcji w Nisku. Śp. Bartłomiej i Śp. Wojciech ponieśli najwyższą cenę, wypełniając swoje zadania do samego końca. Składam najszczersze kondolencje Rodzinom, Bliskim oraz Współpracownikom Cześć Ich pamięci!” - napisał na platformie X.

Wyrazy współczucia złożył też komendant główny Państwowej Straży Pożarnej.

„Łączymy się w bólu z ich najbliższymi i całą strażacką społecznością. Cześć Ich pamięci” - napisał.

TAGI: pożarstrażacystrażacy zginęli w pożarzepożar w NiskuPodkarpacie
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