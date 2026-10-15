Prezydent Inowrocławia Arkadiusz Fajok/fot.: inowroclaw.pl, archiwum
Inowrocław

„Nie możemy czekać, lepiej nie będzie” - prezydent Inowrocławia o bramkach bezpieczeństwa w szkołach

Prezydent Inowrocławia Arkadiusz Fajok/fot.: inowroclaw.pl, archiwum
Wielkość czcionkiAa

Prezydent Inowrocławia Arkadiusz Fajok podjął decyzję o zamontowaniu bramek bezpieczeństwa w szkołach. Swoją decyzję tłumaczy ostatnimi wydarzeniami w placówkach oświatowych nie tylko w Polsce, ale i na świecie.

Bramki bezpieczeństwa we wszystkich inowrocławskich podstawówkach. Decyzja prezydenta [wideo]
Bramki bezpieczeństwa we wszystkich inowrocławskich podstawówkach. Decyzja prezydenta [wideo]
Masowa produkcja psychotropów pod Inowrocławiem. Do akcji wkroczyli funkcjonariusze CBŚP
Na Skwerze Kobiet w Inowrocławiu uroczyście odsłonięto Różową Ławeczkę

- Stwierdziłem, że nie możemy czekać. Widząc to, co się dzieje nie tylko w Polsce, ale i na świecie sądzę, że lepiej nie będzie - uważa.

Wiadomo, że omawiane bramki mają wykrywać niebezpieczne metalowe przedmioty. - Przeszukujemy w tej chwili rynek, te bramki są w różnych opcjach - mówi Arkadiusz Fajok. - Będziemy dążyć do tego, żeby to była bramka, która przede wszystkim będzie miała dobrą przepustowość, bo zdajemy sobie z tego sprawę, że nasze placówki nie są małe - dodaje.

Mówi prezydent Inowrocławia Arkadiusz Fajok.

A jak pomysł prezydenta Inowrocławia oceniają rodzice inowrocławskich uczniów?

- Uważam, że jak najbardziej powinny być. Każdy metalowy przedmiot, czy to będzie linijka, czy nożyczki powinien być zakazany do użytku w szkole. Natomiast nożyczki jako takie, które są potrzebne dzieciom do prac plastycznych, powinny być w szkole, w klasie, w ich szufladkach osobistych;
- Myślę, że nie jest to najgorszy pomysł, patrząc na obecne czasy i zagrożenia, które istnieją ze strony samych uczniów - usłyszał nasz reporter.

Mówią rodzice inowrocławskich uczniów.

Włodarz Inowrocławia chce, aby w każdej inowrocławskiej szkole podstawowej nad bezpieczeństwem czuwała również straż miejska.

Gdzie: Inowrocław
TAGI: inowrocławbramki w szkołachArkadiusz Fajokrodzicebezpieczeństwo
Udostępnij znajomym
Wielkość czcionkiAa
poprzednia informacja „Piękno mimo wszystko” - wsparcie dla kobiet w trakcie lub po leczeniu onkologicznym

Obserwuj nas

Polub nasze profile w mediach społecznościowych
  reklama  
Zobacz
  reklama  
Zobacz
  reklama  
Zobacz

Najczęściej czytane

Inowrocław

„Nie możemy czekać, lepiej nie będzie” - prezydent Inowrocławia o bramkach bezpieczeństwa w szkołach

Prezydent Inowrocławia Arkadiusz Fajok podjął decyzję o zamontowaniu bramek bezpieczeństwa w szkołach. Swoją decyzję tłumaczy ostatnimi wydarzeniami w…

Marcin Glapiak BN
2026-10-15, 11:53
REGION

„Piękno mimo wszystko” - wsparcie dla kobiet w trakcie lub po leczeniu onkologicznym

Ewa Bujak i Joanna Gackowska wzięły udział w projekcie „Piękno mimo wszystko”, który wspiera kobiety w trakcie lub po leczeniu onkologicznym. Były m.in…

Adriana Andrzejewska-Kuras BN
2026-10-15, 10:59
Włocławek

Włocławianka wśród nominowanych do 100 Kobiet Biznesu. Głosować można do końca października

Julia Kwaśniewska, absolwentka Liceum Ziemi Kujawskiej we Włocławku, a obecnie studentka Politechniki Warszawskiej, znalazła się wśród czterech kobiet nominowanych…

Radosław Jagieła BN
2026-10-15, 10:07
REGION

Karolina Polit-Langierowicz: Niby rozmawiamy, ale nie zawsze słuchamy [Rozmowa Dnia]

Mediacja pozwala oddać konflikt stronom - mówi Karolina Polit-Langierowicz, mediatorka z Fundacji Pracownia Dialogu w czwartkowej Rozmowie Dnia Polskiego Radia…

Adriana Andrzejewska-Kuras BN
2026-10-15, 09:05
Bydgoszcz

O zdrowiu intymnie, ale nareszcie bez wstydu. „Siła kobieTY" w Bydgoszczy [program]

Jak zrozumieć swoje zdrowie i mądrze o nie dbać? Odpowiedzi szukały uczestniczki spotkania „Siła KobieTY" w Bydgoszczy. Z edukatorką zdrowia kobiet rozmawiały…

Natasza Trzebuchowska KB
2026-10-15, 07:47
Inowrocław

Bramki bezpieczeństwa we wszystkich inowrocławskich podstawówkach. Decyzja prezydenta [wideo]

Prezydent Inowrocławia Arkadiusz Fajok opublikował wideo, w którym przekazał decyzję o wzmocnieniu ochrony lokalnych szkół. Środki z rezerwy budżetowej…

Redakcja KB
2026-10-14, 21:00
Bydgoszcz

Logopeda, okuliści i inni specjaliści badali bezpłatnie i bez kolejki bydgoskie dzieci

Akcję profilaktyczną dla najmłodszych zorganizował Szpital Wojskowy oraz Kujawsko-Pomorski NFZ. Jeden z wniosków z tych badań jest taki: rodzice, rozmawiajcie…

Tatiana Adonis Monika Siwak Redakcja
2026-10-14, 20:39
Wąbrzeźno

Dawny areszt przy Sądzie Rejonowym w Wąbrzeźnie będzie teraz służył jako archiwum

Uroczystości otwarcia archiwum towarzyszyło odsłonięcie tablicy upamiętniającej opozycjonistów przetrzymywanych w tym miejscu po wprowadzeniu stanu wojennego…

Agata Raczek KB
2026-10-14, 19:50
Bydgoszcz

Audiodokument „Tu się nie płacze" Polskiego Radia PiK bardzo dobrze przyjęty w Berlinie [relacja]

Poruszający, dopracowany w każdym szczególe, z niezwykłymi muzycznymi kontrastami - to tylko niektóre opinie uczestników konkursu Prix Europa po wysłuchaniu…

Redakcja KB
2026-10-14, 18:45
Bydgoszcz

Po boisku w Bąkowie dzieci biegały przez 40 lat. Nareszcie jest nowy obiekt

Przy domu dziecka w Bąkowie powstało nowe wielofunkcyjne boisko. Obiekt służy do gry w piłkę nożną, ręczną, koszykową i piłkę siatkową. Inwestorem…

Marcin Doliński KB
2026-10-14, 17:55
Bydgoszcz

Trwa naprawa pęknięć w betonowym nabrzeżu nad Wisłą w bydgoskim Fordonie

Obecnie nie można wchodzić na część betonowych schodów. Nabrzeże jest naprawiane. Planowany koniec zakończenia prac to listopad tego roku.

Monika Siwak TB
2026-10-14, 17:05
Toruń

Dzień Edukacji Narodowej w cieniu ostatnich wydarzeń. Uroczystości na Kujawach i Pomorzu [zdjęcia]

Uroczystości były okazją do wręczania pracownikom oświaty nagród i wyróżnień.

Michał Zaręba Jarosław Wieprzycki Radosław Jagieła TB
2026-10-14, 16:22
więcej wiadomości
0:00 0:00