„Nie możemy czekać, lepiej nie będzie” - prezydent Inowrocławia o bramkach bezpieczeństwa w szkołach

Prezydent Inowrocławia Arkadiusz Fajok podjął decyzję o zamontowaniu bramek bezpieczeństwa w szkołach. Swoją decyzję tłumaczy ostatnimi wydarzeniami w placówkach oświatowych nie tylko w Polsce, ale i na świecie.

- Stwierdziłem, że nie możemy czekać. Widząc to, co się dzieje nie tylko w Polsce, ale i na świecie sądzę, że lepiej nie będzie - uważa.



Wiadomo, że omawiane bramki mają wykrywać niebezpieczne metalowe przedmioty. - Przeszukujemy w tej chwili rynek, te bramki są w różnych opcjach - mówi Arkadiusz Fajok. - Będziemy dążyć do tego, żeby to była bramka, która przede wszystkim będzie miała dobrą przepustowość, bo zdajemy sobie z tego sprawę, że nasze placówki nie są małe - dodaje.





A jak pomysł prezydenta Inowrocławia oceniają rodzice inowrocławskich uczniów?

Mówi prezydent Inowrocławia Arkadiusz Fajok.Mówią rodzice inowrocławskich uczniów.Włodarz Inowrocławia chce, aby w każdej inowrocławskiej szkole podstawowej nad bezpieczeństwem czuwała również straż miejska.