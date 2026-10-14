Prezydent Polski odwołuje wizytę w Słowenii. Powodem jest sytuacja w Trybunale Konstytucyjnym

Wizyta w Słowenii była zaplanowana na czwartek. Prezydent Karol Nawrocki miał tam uczestniczyć w spotkaniu prezydentów państw UE. Kryzys w Trybunale Konstytucyjnym zmusił głowę państwa do zmiany planów.

W środę wieczorem rzecznik prezydenta informował, że prezydent Nawrocki przybył do siedziby TK.



W środowym wieczornym oświadczeniu dotyczącym TK Zbigniew Bogucki przypomniał, że jeszcze w kwietniu br. do Trybunału trafił wniosek prezydenta o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między prezydentem a Sejmem ws. ślubowania w Sejmie wcześniej wybranych czworga sędziów TK.



- Mając na uwadze zawisłość sporu kompetencyjnego zainicjowanego przez prezydenta, dzisiejsze działania przy użyciu służb podległych MSWiA, mające wprowadzić o TK osoby, które nie dopełniły pełnego procesu objęcia urzędu sędziego TK, bo - jako żywo - nie złożyły ślubowania wobec Prezydenta RP, należy także odczytywać jako bezprawny i brutalny nacisk na sam TK - oświadczył Bogucki.



Według niego „bezprecedensowe jest, żeby władza wykonawcza w czasie, kiedy TK ma zająć się rozstrzygnięciem sporu między prezydentem a Sejmem reprezentowanym przez marszałka Sejmu, używała siły i służb po to, żeby wywierać bezprawny nacisk na niezawisłych i niezależnych sędziów TK, którzy podlegają tylko konstytucji”.



- W związku z tą sytuacją, która miała miejsce dziś, a która swoje korzenie ma od wielu miesięcy, prezydent uznał ze względu na powagę tej sytuacji, że odwoła swoją wizytę na spotkaniu prezydentów państw UE, które jutro i pojutrze odbędzie się w Słowenii - oświadczył Zbigniew Bogucki.



