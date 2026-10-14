Szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki podczas konferencji prasowej w Pałacu Prezydenckim w Warszawie/fot. PAP/Paweł Supernak
KRAJ I ŚWIAT

Prezydent Polski odwołuje wizytę w Słowenii. Powodem jest sytuacja w Trybunale Konstytucyjnym

Szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki podczas konferencji prasowej w Pałacu Prezydenckim w Warszawie/fot. PAP/Paweł Supernak
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Wizyta w Słowenii była zaplanowana na czwartek. Prezydent Karol Nawrocki miał tam uczestniczyć w spotkaniu prezydentów państw UE. Kryzys w Trybunale Konstytucyjnym zmusił głowę państwa do zmiany planów.

Sędzia Maciej Berek przyjechał do siedziby TK. Nie został dopuszczony do orzekania
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W środę wieczorem rzecznik prezydenta informował, że prezydent Nawrocki przybył do siedziby TK.

W środowym wieczornym oświadczeniu dotyczącym TK Zbigniew Bogucki przypomniał, że jeszcze w kwietniu br. do Trybunału trafił wniosek prezydenta o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między prezydentem a Sejmem ws. ślubowania w Sejmie wcześniej wybranych czworga sędziów TK.

- Mając na uwadze zawisłość sporu kompetencyjnego zainicjowanego przez prezydenta, dzisiejsze działania przy użyciu służb podległych MSWiA, mające wprowadzić o TK osoby, które nie dopełniły pełnego procesu objęcia urzędu sędziego TK, bo - jako żywo - nie złożyły ślubowania wobec Prezydenta RP, należy także odczytywać jako bezprawny i brutalny nacisk na sam TK - oświadczył Bogucki.

Według niego „bezprecedensowe jest, żeby władza wykonawcza w czasie, kiedy TK ma zająć się rozstrzygnięciem sporu między prezydentem a Sejmem reprezentowanym przez marszałka Sejmu, używała siły i służb po to, żeby wywierać bezprawny nacisk na niezawisłych i niezależnych sędziów TK, którzy podlegają tylko konstytucji”.

- W związku z tą sytuacją, która miała miejsce dziś, a która swoje korzenie ma od wielu miesięcy, prezydent uznał ze względu na powagę tej sytuacji, że odwoła swoją wizytę na spotkaniu prezydentów państw UE, które jutro i pojutrze odbędzie się w Słowenii - oświadczył Zbigniew Bogucki.

  • W środę rano w Sejmie wybrany we wrześniu na sędziego TK Maciej Berek złożył ślubowanie z formułą „wobec prezydenta”.
  • Następnie złożył rotę ślubowania na piśmie, z poświadczonym notarialnie podpisem, w Kancelarii Prezydenta RP. Później Berek — wraz z innymi sędziami wybranymi w tej kadencji przez Sejm — udał się do siedziby Trybunału, gdzie odbył rozmowę z jego prezesem Bogdanem Świeczkowskim.
  • Prezes TK poinformował później, że Berek nie nawiązał stosunku służbowego i nie został dopuszczony do orzekania do czasu uzyskania opinii prezydenta w sprawie jego ślubowania.

TAGI: Trybunał KonstytucyjnyprotestyślubowanieprezydentKarol NawrockiMaciej Berek
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