Służby badały fragmenty obiektu przypominającego drona, ktore zostały znalezione na plaży w Karwi [Pomorskie]/ fot. policja.pl
KRAJ I ŚWIAT

Fragmenty obiektu latającego na plaży w Karwi. Służby zbadały pochodzenie drona [aktualizacja]

Służby badały fragmenty obiektu przypominającego drona, ktore zostały znalezione na plaży w Karwi [Pomorskie]/ fot. policja.pl
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Zgłoszenie o natrafieniu przez osobę postronną na obiekt przypominający drona wpłynęło do służb we wtorek około godz. 18.30. Już wiadomo, skąd pochodziła maszyna.

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Aktualizacja: - To był polski dron ćwiczebny - mówi o bezzałogowcu znalezionym na plaży w Karwi minister obrony narodowej. Władysław Kosiniak-Kamysz.
Polskie Radio ustaliło, że w maszynie nie było wrażliwych informacji, które mogłyby wyciec w przypadku dostania się drona w niepowołane ręce.

Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że maszyna była wykorzystywana podczas ćwiczeń wojskowych prowadzonych nad morzem:

Mówi szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz

Minister dodał, że wojsko nie szukało maszyny, bo - jak podkreślił - nie było takiej potrzeby:

Mówi szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz

Drona znaleziono wczoraj na plaży w Karwi w powiecie puckim.




Żandarmeria Wojskowa pod nadzorem Prokuratora Wydziału do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Gdańsku wyjaśnia okoliczności odnalezienia na plaży w Karwi (Pomorskie) fragmentów niezidentyfikowanego obiektu latającego— poinformował we wtorek rzecznik Komendanta Głównego ŻW ppłk Dariusz Rozkosz.

Jak poinformowała oficer prasowy KPP w Pucku asp. Agnieszka Selewska, dyżurny otrzymał informację za pośrednictwem Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Na miejsce skierowano funkcjonariuszy, którzy zabezpieczyli teren oraz powiadomili prokuraturę i właściwe służby.

  • Wojsko zapowiedziało, że o kolejnych ustaleniach będzie informować na bieżąco.
  • Radio RMF podało, że urządzenie ma około dwóch metrów długości.

TAGI: dronobiekt latającyfragmentplażaKarwiaPomorskie
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