Fragmenty obiektu latającego na plaży w Karwi. Służby zbadały pochodzenie drona [aktualizacja]

Zgłoszenie o natrafieniu przez osobę postronną na obiekt przypominający drona wpłynęło do służb we wtorek około godz. 18.30. Już wiadomo, skąd pochodziła maszyna.

Aktualizacja: - To był polski dron ćwiczebny - mówi o bezzałogowcu znalezionym na plaży w Karwi minister obrony narodowej. Władysław Kosiniak-Kamysz.

Polskie Radio ustaliło, że w maszynie nie było wrażliwych informacji, które mogłyby wyciec w przypadku dostania się drona w niepowołane ręce.

Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że maszyna była wykorzystywana podczas ćwiczeń wojskowych prowadzonych nad morzem:



Mówi szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz



Minister dodał, że wojsko nie szukało maszyny, bo - jak podkreślił - nie było takiej potrzeby:



Mówi szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz



Minister dodał, że wojsko nie szukało maszyny, bo - jak podkreślił - nie było takiej potrzeby:

Drona znaleziono wczoraj na plaży w Karwi w powiecie puckim.







Wojsko zapowiedziało, że o kolejnych ustaleniach będzie informować na bieżąco.

Radio RMF podało, że urządzenie ma około dwóch metrów długości.

Żandarmeria Wojskowa pod nadzorem Prokuratora Wydziału do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Gdańsku wyjaśnia okoliczności odnalezienia na plaży w Karwi (Pomorskie) fragmentów niezidentyfikowanego obiektu latającego— poinformował we wtorek rzecznik Komendanta Głównego ŻW ppłk Dariusz Rozkosz.Jak poinformowała oficer prasowy KPP w Pucku asp. Agnieszka Selewska, dyżurny otrzymał informację za pośrednictwem Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Na miejsce skierowano funkcjonariuszy, którzy zabezpieczyli teren oraz powiadomili prokuraturę i właściwe służby.