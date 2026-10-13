14-latek z Torunia miał grozić atakiem na nauczycielkę i uczniów. Interweniowała policja

Policjanci z Torunia interweniowali w sprawie 14-letniego ucznia, który na forum klasowym miał grozić uczniom i nauczycielom. O zdarzeniu został poinformowany toruński ratusz.

Do interwencji doszło w poniedziałek. - Gmina Miasta Torunia jako, organ prowadzący szkołę podstawową nr 10 została poinformowana przez dyrekcję placówki o tym, że do szkoły zostały wezwane służby odpowiedzialne za porządek i bezpieczeństwo publiczne. W ocenie dyrekcji szkoły okoliczności, które sprawiły, że te służby musiały zostać wezwane są zgodne z procedurami bezpieczeństwa zarówno placówki, jak i z ostatnimi rekomendacjami czy też wytycznymi Kujawsko-Pomorskiego Kuratorium Oświaty - mówi rzecznik prezydenta Torunia Marcin Centkowski.



O całej sytuacji została powiadomiona rodzina dziecka.



- Materiały zostaną przekazane do Sądu Rejonowego, do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich - przekazała Polskiemu Radiu PiK podkom. Dominika Bocian, oficer prasowy toruńskiej policji. Policja nie ujawnia więcej informacji.



Policja zatrzymała w sumie 167 osób w całej Polsce, które mogły stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa w szkołach



Ponad 108 tysięcy kontroli w szkołach i 167 osób zatrzymanych w całym kraju od początku działań policji. Trwają działania policji, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, młodzieży oraz wszystkim pracownikom placówek oświatowych.



Do godziny 6 odnotowano 415 zdarzeń, w których funkcjonariusze realizują czynności w związku z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia czynu zabronionego.



