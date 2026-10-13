Źródło: Facebook/Szkoła Podstawowa nr 10 im. Komisji Edukacji Narodowej w Toruniu
Toruń

14-latek z Torunia miał grozić atakiem na nauczycielkę i uczniów. Interweniowała policja

Źródło: Facebook/Szkoła Podstawowa nr 10 im. Komisji Edukacji Narodowej w Toruniu
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Policjanci z Torunia interweniowali w sprawie 14-letniego ucznia, który na forum klasowym miał grozić uczniom i nauczycielom. O zdarzeniu został poinformowany toruński ratusz.

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Do interwencji doszło w poniedziałek. - Gmina Miasta Torunia jako, organ prowadzący szkołę podstawową nr 10 została poinformowana przez dyrekcję placówki o tym, że do szkoły zostały wezwane służby odpowiedzialne za porządek i bezpieczeństwo publiczne. W ocenie dyrekcji szkoły okoliczności, które sprawiły, że te służby musiały zostać wezwane są zgodne z procedurami bezpieczeństwa zarówno placówki, jak i z ostatnimi rekomendacjami czy też wytycznymi Kujawsko-Pomorskiego Kuratorium Oświaty - mówi rzecznik prezydenta Torunia Marcin Centkowski.

O całej sytuacji została powiadomiona rodzina dziecka.

- Materiały zostaną przekazane do Sądu Rejonowego, do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich - przekazała Polskiemu Radiu PiK podkom. Dominika Bocian, oficer prasowy toruńskiej policji. Policja nie ujawnia więcej informacji.

Policja zatrzymała w sumie 167 osób w całej Polsce, które mogły stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa w szkołach

Ponad 108 tysięcy kontroli w szkołach i 167 osób zatrzymanych w całym kraju od początku działań policji. Trwają działania policji, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, młodzieży oraz wszystkim pracownikom placówek oświatowych.

Do godziny 6 odnotowano 415 zdarzeń, w których funkcjonariusze realizują czynności w związku z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia czynu zabronionego.

Mówi rzecznik prezydenta Torunia Marcin Centkowski
Gdzie: Toruń
Uwaga: Na sygnale
TAGI: policjaatak w szkoleToruńmiał grozić atakiem na nauczycielkę i uczniów
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