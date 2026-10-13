Kulinarna rewolucja w przedszkolach i szkołach. Sprawdziliśmy, co myślą o niej dzieci

Limity na cukier, sól i tłuszcz, mniej mięsa, więcej dań roślinnych i ryb. Od września - zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia - przedszkolne i szkolne stołówki przeszły duże zmiany.

Co na to sami zainteresowani, czyli przedszkolaki i uczniowie?



- Mama wypisała mnie z obiadów, bo mi nie smakowały;

- Kiedyś były lepsze, teraz nie smakuje - usłyszała nasza reporterka.





Mówią uczniowie i przedszkolaki z Torunia.Zmiany obowiązują nie tylko na stołówkach, ale również w sklepikach szkolnych. Dotyczą też automatów z napojami i żywnością. - W tych automatach są też zdrowe kanapki, np. bułka z sałatą, ogórkiem i pomidorem - mówi Ewa Wronkowska, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 24 w Toruniu.Mówi Ewa Wronkowska, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 24 w Toruniu.