Znamy wyniki Budżetu Obywatelskiego Torunia. Te projekty zostaną zrealizowane

Doposażenie schroniska dla bezdomnych zwierząt, zakup nowoczesnego sprzętu dla toruńskich WOPRowców i stworzenie punktu higieny dla osób w kryzysie bezdomności - między innymi te projekty zostaną zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego Torunia.

Torunianie oddali na projekty ponad 38 tysięcy ważnych głosów. Z listy ogólnomiejskiej wybrali osiem zadań, które mają służyć mieszkańcom różnych części Torunia, w tym te wymienione powyżej.



Z kolei w ramach pul lokalnych do realizacji wybrano 59 zadań. W parku na Podgórzu powstanie strefa relaksu, będą nowe nasadzenia drzew na Rubinkowie, a na Wrzosach powstanie edukacyjna ścieżka sensoryczno-ruchowa.



Projekty, których wykonanie zostanie sfinansowane ze środków Budżetu Obywatelskiego Torunia można zobaczyć TUTAJ.