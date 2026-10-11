Początek nowej kampanii społecznej w Kujawsko-Pomorskiem. Chodzi o choroby psychiczne

„Między ciszą a głosem" - to nowa kampania społeczna zainaugurowana w Szkole Podstawowej nr 12 w Toruniu. Chodzi o to, by lepiej rozumieć zdrowie psychiczne, głośno mówić o stereotypach, stygmatyzacji i dyskryminacji oraz budować społeczeństwo oparte na akceptacji, szacunku i godności.

- Człowiek, który choruje psychicznie milczy, bo boi się, że zaraz go ocenią, nie posłuchają jego historii, że go wykluczą - mówi Agnieszka Kaczmarek-Müller z RC fundacji konsultingu i rehabilitacji.



- Miewam różne nastroje, ale biorę leki i jakoś funkcjonuję. Chodzę do psychologa, na kontrolę do psychiatry, a poza tym uczęszczam na kółko teatralne i piszę wiersze - mówi pani Natalia, która zmaga się ze schizofrenią paranoidalną.



Kampania „Między ciszą a głosem" potrwa do końca roku. Spotkania i warsztaty z ekspertami będą się odbywały w całym województwie.