Kiermasz rękodziela w ramach startu nowej kampanii spolecznej w SP12 w Toruniu/fot. Monika Kaczyńska
Toruń

Początek nowej kampanii społecznej w Kujawsko-Pomorskiem. Chodzi o choroby psychiczne

Kiermasz rękodziela w ramach startu nowej kampanii spolecznej w SP12 w Toruniu/fot. Monika Kaczyńska
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„Między ciszą a głosem" - to nowa kampania społeczna zainaugurowana w Szkole Podstawowej nr 12 w Toruniu. Chodzi o to, by lepiej rozumieć zdrowie psychiczne, głośno mówić o stereotypach, stygmatyzacji i dyskryminacji oraz budować społeczeństwo oparte na akceptacji, szacunku i godności.

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- Człowiek, który choruje psychicznie milczy, bo boi się, że zaraz go ocenią, nie posłuchają jego historii, że go wykluczą - mówi Agnieszka Kaczmarek-Müller z RC fundacji konsultingu i rehabilitacji.

- Miewam różne nastroje, ale biorę leki i jakoś funkcjonuję. Chodzę do psychologa, na kontrolę do psychiatry, a poza tym uczęszczam na kółko teatralne i piszę wiersze - mówi pani Natalia, która zmaga się ze schizofrenią paranoidalną.

Kampania „Między ciszą a głosem" potrwa do końca roku. Spotkania i warsztaty z ekspertami będą się odbywały w całym województwie.

Relacja Moniki Kaczyńskiej
Gdzie: Toruń
TAGI: schizofrenia„Między ciszą a głosem"kampania społecznazdrowie psychiczneproblemy ze zdrowiem psychicznym
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