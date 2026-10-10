76 osób zatrzymanych w całej Polsce, w związku z zagrożeniem dla bezpieczeństwa w szkołach

Polska Policja podała w swoich mediach społecznościowych, że w całej Polsce funkcjonariusze skontrolowali niemal 50 tysięcy szkół. Doszło do zatrzymania 76 osób, które były podejrzewane o to, że mogą stwarzać niebezpieczeństwo w placówkach oświatowych.

Jak zaznacza policja, do soboty do godz. 6 odnotowano 231 zdarzeń, w których funkcjonariusze realizują czynności w związku z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia czynu zabronionego.







Przypomnijmy, w piątek przed szkołami pojawiły się patrole policji i straży miejskiej. Są to działania prewencyjne. O kontrole służb apelował premier Donald Tusk po serii tragicznych incydentów w polskich placówkach.