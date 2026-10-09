Sportowy weekendowy rozkład jazdy – co czeka zespoły z województwa kujawsko-pomorskiego?

Przed nami kolejny intensywny sportowy weekend w regionie. W niedzielny wieczór najwięcej uwagi przyciągnie spotkanie Zawiszy Bydgoszcz ze Zniczem Pruszków w Betclic 2. Lidze – relacji z meczu będzie można słuchać w Polskim Radiu PiK. Sporo wydarzy się także na koszykarskich parkietach. Enea Łaciate Astoria Bydgoszcz podejmie GTK Gliwice, Anwil Włocławek zagra z Czarnymi Słupsk, a KSK Qemetica Noteć Inowrocław z SKS-em Starogard Gdański.
Koszykówka
PGE Basket Liga:
Enea Łaciate Astoria Bydgoszcz – GTK Gliwice – piątek 9 października, godz. 20:15
MKS Dąbrowa Górnicza – Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń – sobota 10 października, godz. 15:00
Anwil Włocławek – Czarni Słupsk – niedziela 11 października, godz. 17:30
PGE Basket Liga Kobiet:
Energa Toruń – Wichoś Jelenia Góra – sobota 10 października, godz. 17:00 – relacja w Polskim Radiu PiK
AZS Gorzów Wielkopolski – Artego Bydgoszcz – niedziela 11 października, godz. 18:00
PZKosz 1. Liga Mężczyzn:
KSK Qemetica Noteć Inowrocław – SKS Starogard Gdański – niedziela 11 października, godz. 18:00
Siatkówka
Tauron Liga Kobiet:
Stal Mielec – Metalkas Pałac Bydgoszcz – piątek 9 października, godz. 17:30
Tauron 1. Liga:
MKS Będzin – Anioły Toruń – niedziela 11 października, godz. 18:00
Piłka nożna
Betclic 2. Liga:
Zawisza Bydgoszcz – Znicz Pruszków – niedziela 11 października, godz. 19:30 – relacja w Polskim Radiu PiK
Betclic III Liga:
Elana Toruń – Flota Świnoujście – piątek 9 października, godz. 18:00
Wikęd Luzino – Wda Świecie – sobota 10 października, godz. 12:00
Chemik Bydgoszcz – Gedania Gdańsk – sobota 10 października, godz. 17:00
IV liga kujawsko-pomorska:
Pomorzanin Toruń – Start Pruszcz – sobota 10 października, godz. 11:00
Victoria Czernikowo – Tłuchowia Tłuchowo – sobota 10 października, godz. 11:00
Kujawiak Kowal – Mustang Ostaszewo – sobota 10 października, godz. 12:00
Orlęta Aleksandrów Kujawski – Wisła Dobrzyń nad Wisłą – sobota 10 października, godz. 14:00
Sparta Brodnica – Unia Wąbrzeźno – sobota 10 października, godz. 14:00
Rawys Raciąż – Pogoń Mogilno – sobota 10 października, godz. 15:00
Noteć Gębice – Łokietek Brześć Kujawski – sobota 10 października, godz. 15:00
Cuiavia Inowrocław – Unia Solec Kujawski – sobota 10 października, godz. 15:00
Skrwa Skrwilno – Lech Rypin – sobota 10 października, godz. 16:00
Hokej
Zagłębie Sosnowiec – KH Energa Toruń – piątek 9 października, godz. 19:00
KH Energa Toruń – Unia Oświęcim – niedziela 11 października, godz. 17:00
Hokej na trawie
Grunwald Poznań – HK Pomorzanin Toruń – sobota 10 października, godz. 15:00
Warta Poznań – LKS Gąsawa – sobota 10 października, godz. 17:00