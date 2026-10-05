Pomoc psychologiczna dociera tylko do 2 na 100 potrzebujących wsparcia nastolatków [Temat Tygodnia]

Nawet 4 na 10 nastolatków ma objawy depresji, a do psychologów i psychiatrów ustawiają się kolejki. - Czasami na wizytę u specjalisty czeka się kilka miesięcy - mówi Dominika Kluwa z Fundacji „Bo Jesteś”.

Potrzebę pomocy psychologicznej zgłasza 43 proc. nastolatków, a realnie dociera ona do 22 proc. z nich.



- Potrzeba wsparcia jest bardzo duża, co widzimy po liczbie zgłoszeń do naszego programu terapii bezpłatnych. Przychodzą dzieci w wieku od 10 do 18 lat, ale młodsze również potrzebują pomocy. Wsparciem należy objąć cały system rodzinny, nie tylko dziecko. Na tym też będziemy się skupiać. Problem jest złożony, a skala zjawiska duża - mówi Dominika Kluwa z Fundacji „Bo Jesteś”.



Jakie są przyczyny złej kondycji psychicznej dzieci i młodzieży?



- Mamy do czynienia z dużym postępem technologicznym, jesteśmy atakowani różnymi bodźcami z każdej strony. Widzimy też, jak narasta rozwarstwienie między osobami, które mają wyższy status społeczny i tymi o niższym statusie materialnym. Znaczenie mają czynniki neurologiczne, biologiczne, genetyczne. Dochodzi presja rówieśnicza, ta związana z dopasowaniem się do grupy i z osiąganiem wyników w nauce czy sporcie - wymienia Dominika Kluwa.

