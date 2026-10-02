Szef MON o bazie wojsk USA w Polsce: lokalizacje brane pod uwagę to Poznań, Wrocław czy Bydgoszcz

Wybór strony amerykańskiej co do lokalizacji potencjalnej stałej bazy wojsk USA w Polsce raczej się nie zmieni i dotyczy zachodniej Polski; miejscowości brane na poważnie pod uwagę to Poznań, Wrocław czy Bydgoszcz - stwierdził wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

Zaznaczmy, że prezydent USA Donald Trump powiedział w czwartek, że przygląda się sprawie budowy bazy sił USA w Polsce i że może to nastąpić. Dopytywany, dlaczego nie podjął jeszcze decyzji, odparł, że być może już podjął.



Minister obrony zapytany w piątek w Dąbrowie Górniczej, czy ma informacje o decyzji ws. stałej amerykańskiej bazy, odparł, że „trwają tutaj dyskusje ze strony amerykańskiej i ta decyzja będzie po stronie amerykańskiej”. - Naszym zadaniem jest przedstawiać najlepsze możliwe lokalizacje, zapewnić finansowanie, przygotować logistykę i przygotować je też ustawowo — zaznaczył Władysław Kosiniak-Kamysz.



Szef MON przypomniał o powołaniu zespołu negocjacyjnego, którego partnerem ze strony Pentagonu jest zespół pod przewodnictwem zastępcy asystenta sekretarza wojny ds. NATO i Europy Williama Cappellettiego.



Stała baza wojsk USA w Bydgoszczy?



Dopytywany o możliwą lokalizację bazy wojsk USA, wicepremier odparł, że „lokalizacje, które gdzieś się pojawiają i są brane na poważnie, to Poznań, Wrocław, ale też Bydgoszcz, Szczecin”. - Te miejscowości są bardzo poważnie analizowane. (...) Tutaj wybór strony amerykańskiej myślę, że się nie zmieni. Raczej dotyczy zachodniej Polski - zaznaczył.





Wojewoda Michał Sztybel: Bydgoszcz i okolice to znakomite ośrodki dla sił wojskowych

Do sprawy odniósł się wojewoda kujawsko-pomorski Michał Sztybel. - Bydgoszcz oraz okolice to znakomite ośrodki dla sił wojskowych, jednostek natowskich czy Wojska Polskiego - przyznaje wojewoda.

Mówi szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.Na początku września Donald Trump oznajmił, że „czynione są wielkie postępy w kierunku ustanowienia bazy wojsk lądowych USA w Polsce”. Dodał, że dzieje się tak „dzięki odważnemu przywództwu jego przyjaciela, Karola Nawrockiego, prezydenta Polski”. Prezydent USA mówił też, że wkrótce może zostać ogłoszona lokalizacja bazy.W ubiegłym tygodniu rozmowy w kwestii bazy prowadzili w USA wiceszefowie MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka i Paweł Zalewski.W opublikowanym we wtorek oświadczeniu wiceszefa Pentagonu Elbridge'a Colby'ego na temat realizacji strategii obronnej USA, polityk napisał, że trwa „badanie potencjalnych możliwości utworzenia stałej bazy sił zbrojnych USA w Polsce”.Mówi wojewoda Michał Sztybel.