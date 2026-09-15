Człowiek uczy się przez całe życie. W Grudziądzu seniorzy dają tego dowód
Są wykłady, ćwiczenia i zajęcia sportowe. W Grudziądzu uroczyście rozpoczął się czwarty już semestr Międzypokoleniowego Centrum Wiedzy.
W zajęciach udział bierze ponad 500 seniorów.
- W tym roku po raz pierwszy, za namową koleżanki, przystąpiłam do tego projektu i jestem bardzo zadowolona. Czekam na wykłady dietetyka i lekarzy - zapowiada jedna z uczestniczek.
Daria Boguszyńska, koordynatorka Międzypokoleniowego Centrum Wiedzy w Grudziądzu, wymienia długą listę zaplanowanych już zajęć: - Ruchowe, teatralne, wokalne, gry planszowe, język angielski, niemiecki, migowy, aerobik, gimnastyka na krzesłach, joga, tańce w kręgu, tańce latino - wylicza.
- Nie podejrzewał nawet człowiek, że jeszcze kiedyś będzie tańczył. Takie zajęcia bardzo mobilizują - mówi uczestniczka.
- Człowiek nie jest pozostawiony sam sobie na emeryturze. Bycie w grupie jest ważne - dodaje inna.
Semestr potrwa do marca, zakończy go gala wręczenia dyplomów.
Więcej w relacji Marcina Dolińskiego - poniżej.