Człowiek uczy się przez całe życie. W Grudziądzu seniorzy dają tego dowód

2026-09-15, 06:40 Marcin Doliński/DW

W Grudziądzu uroczyście rozpoczął się kolejny semestr Międzypokoleniowego Centrum Wiedzy/ Fot. Marcin Doliński

Są wykłady, ćwiczenia i zajęcia sportowe. W Grudziądzu uroczyście rozpoczął się czwarty już semestr Międzypokoleniowego Centrum Wiedzy.

W zajęciach udział bierze ponad 500 seniorów.



- W tym roku po raz pierwszy, za namową koleżanki, przystąpiłam do tego projektu i jestem bardzo zadowolona. Czekam na wykłady dietetyka i lekarzy - zapowiada jedna z uczestniczek.



Daria Boguszyńska, koordynatorka Międzypokoleniowego Centrum Wiedzy w Grudziądzu, wymienia długą listę zaplanowanych już zajęć: - Ruchowe, teatralne, wokalne, gry planszowe, język angielski, niemiecki, migowy, aerobik, gimnastyka na krzesłach, joga, tańce w kręgu, tańce latino - wylicza.



- Nie podejrzewał nawet człowiek, że jeszcze kiedyś będzie tańczył. Takie zajęcia bardzo mobilizują - mówi uczestniczka.



- Człowiek nie jest pozostawiony sam sobie na emeryturze. Bycie w grupie jest ważne - dodaje inna.



Semestr potrwa do marca, zakończy go gala wręczenia dyplomów.



Więcej w relacji Marcina Dolińskiego - poniżej.