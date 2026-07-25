Niezwykła wakacyjna propozycja w Inowrocławiu. Można nauczyć się programowania robotów
Niecodzienna wakacyjna propozycja dla inowrocławskich uczniów, a także mieszkańców. Tamtejsze starostwo zaprasza na kursy programowania robotów przemysłowych. Zajęcia są bezpłatne.
Zostaną przeprowadzone w Centrum Programowania Robotów Przemysłowych w Inowrocławiu. - Zapraszamy wszystkich zainteresowanych nowoczesnymi technologiami, automatyką i robotyką, to praktyczne zajęcia, które pozwalają zapoznać się z podstawami programowania obsługi komputerów przemysłowych - mówi Artur Kisielewicz z inowrocławskiego starostwa.
Kursy prowadzone są od podstaw, zatem nie potrzeba mieć żadnej wiedzy lub doświadczenia z dziedziny robotyki. Szczegółowe informacje TUTAJ.
Kursy programowania robotów przemysłowych to wspólna inicjatywa Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz Powiatu Inowrocławskiego.