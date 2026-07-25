Niezwykła wakacyjna propozycja w Inowrocławiu. Można nauczyć się programowania robotów

2026-07-25, 10:00 Marcin Glapiak/BN

Kursy programowania robotów przemysłowych odbywają się w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Inowrocławiu/fot. Magnific/ilustracyjna

Niecodzienna wakacyjna propozycja dla inowrocławskich uczniów, a także mieszkańców. Tamtejsze starostwo zaprasza na kursy programowania robotów przemysłowych. Zajęcia są bezpłatne.

Zostaną przeprowadzone w Centrum Programowania Robotów Przemysłowych w Inowrocławiu. - Zapraszamy wszystkich zainteresowanych nowoczesnymi technologiami, automatyką i robotyką, to praktyczne zajęcia, które pozwalają zapoznać się z podstawami programowania obsługi komputerów przemysłowych - mówi Artur Kisielewicz z inowrocławskiego starostwa.



Kursy prowadzone są od podstaw, zatem nie potrzeba mieć żadnej wiedzy lub doświadczenia z dziedziny robotyki. Szczegółowe informacje TUTAJ.



Kursy programowania robotów przemysłowych to wspólna inicjatywa Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz Powiatu Inowrocławskiego.