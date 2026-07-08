Nowy mural na mapie Włocławka. Głównym bohaterem Krzysztof Kamil Baczyński

2026-07-08, 14:30 Radosław Jagieła /JW

Na tej ścianie powstanie nowy mural we Włocławku / fot. Radosław Jagieła

Malowidło przedstawiające Krzysztofa Kamila Baczyńskiego pojawi się na ścianie Zespołu Szkół nr 4 we Włocławku. Miejsce nie jest przypadkowe - poeta zmarły w powstaniu warszawskim jest patronem placówki.

- W ostatnim czasie szkoła, czyli Zespół Szkół nr cztery właśnie imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego obchodziło swój jubileusz czterdziestolecia. Pomyślałem, że skoro tych murali we Włocławku powstaje coraz więcej, to warto byłoby dołożyć taką swoją cegiełkę do, no świętowania tego jubileuszu - mówi Jakub Steinwald, inicjator projektu Mural Krzysztofa Kamila Baczyńskiego na Baczynie.



Mural to jeden ze zwycięskich projektów budżetu obywatelskiego. Włocławianie mogą wybrać ostateczny projekt. Głosowanie na stronie Urzędu Miasta potrwa do 10 lipca.