„Wizja zero” w praktyce. Eksperci dyskutowali, jak ograniczyć wypadki w pracy

2026-04-15, 21:01  Agata Raczek/DW
Uczestnicy konferencji rozmawiali o nowoczesnych metodach poprawiających bezpieczeństwo/Fot. Agata Raczek

Większa świadomości zagrożeń to mniej wypadków przy pracy. O tym mówiono podczas konferencji na Politechnice Bydgoskiej.

- Rozmawiamy o konkretnych rozwiązaniach, nowych technologiach i budowaniu kultury bezpieczeństwa - mówi Sylwia Krawczyk, p.o. Okręgowego Inspektora Pracy w Bydgoszczy. - W strategii „Wizja zero” chodzi o życie, zdrowie, bezpieczeństwo pracownika, o to, by było zero wypadków. Chcemy pokazać tą konferencją dobre praktyki, dobre przykłady, zachęcić pracodawców, przedsiębiorców, żeby ta „Wizja zero” była ich celem podstawowym - dodaje.

Uczestnicy konferencji rozmawiali o nowoczesnych metodach poprawiających bezpieczeństwo, takich jak automatyka czy robotyka, podkreślając jednak ważną rolę człowieka, który nad technologią musi czuwać.

Piotr Kaczmarek, kierownik działu BHP w bydgoskiej PES-ie zaznacza, że firma inwestuje w nowoczesne rozwiązania, by poprawiać bezpieczeństwo swoich pracowników:

- Akurat w jednej z hal stawiamy nowoczesne, dwupoziomowe katedry do prac na wysokości. Pracownicy będą w pełni zabezpieczeni, co uchroni ich przed upadkami - mówi Piotr Kaczmarek.

O możliwości pozyskania dofinansowania z ZUS na poprawę warunków pracy informowała Monika Bernadowicz, dyrektorka oddziału ZUS w Bydgoszczy.

- Przedsiębiorcy mogą pozyskać nawet do 350 000 zł na poprawę warunków i bezpieczeństwa pracy w danym zakładzie - mówiła.

  • W minionym roku w województwie kujawsko-pomorskim pracownicy inspekcji pracy zbadali 88 wypadków przy pracy.
  • Poszkodowane były 93 osoby.
  • Odnotowano 8 wypadków śmiertelnych i 37 wypadków ciężkich.
Więcej w relacji Agaty Raczek - poniżej.

Relacja Agaty Raczek

Najlepsze szkoły na gali Perspektyw w Toruniu! „Wyniki to efekt uboczny naszej pracy "

Parki krajobrazowe stawiają na przyrodę, ale też na historię i tradycję

Bydgoszcz zaprasza na dziesiątki wydarzeń z okazji urodzin! [zdjęcia]

Bydgoska przedszkolanka oskarżona o znęcanie się nad dziećmi stanęła przed sądem

Czy mediator pomoże rozwiązać problemy w kopalniach „Solino"? „Od tego trzeba było zacząć"

Ojciec założył gang z nastoletnią córką i jej chłopakiem. Łupy wynosili workami

Tragiczny wypadek pod Inowrocławiem. Pod 35-letnim mężczyzną zarwał się dach

Ponad 400 tysięcy osób w regionie choruje na serce. Na kardiologa czekają ponad pół roku

„Zadała ofierze kilkaset ciosów nożem". Jest prokuratorski finał śledztwa w sprawie zabójstwa w Ciechocinku

