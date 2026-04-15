„Wizja zero” w praktyce. Eksperci dyskutowali, jak ograniczyć wypadki w pracy

Uczestnicy konferencji rozmawiali o nowoczesnych metodach poprawiających bezpieczeństwo/Fot. Agata Raczek
Większa świadomości zagrożeń to mniej wypadków przy pracy. O tym mówiono podczas konferencji na Politechnice Bydgoskiej.
- Rozmawiamy o konkretnych rozwiązaniach, nowych technologiach i budowaniu kultury bezpieczeństwa - mówi Sylwia Krawczyk, p.o. Okręgowego Inspektora Pracy w Bydgoszczy. - W strategii „Wizja zero” chodzi o życie, zdrowie, bezpieczeństwo pracownika, o to, by było zero wypadków. Chcemy pokazać tą konferencją dobre praktyki, dobre przykłady, zachęcić pracodawców, przedsiębiorców, żeby ta „Wizja zero” była ich celem podstawowym - dodaje.
Uczestnicy konferencji rozmawiali o nowoczesnych metodach poprawiających bezpieczeństwo, takich jak automatyka czy robotyka, podkreślając jednak ważną rolę człowieka, który nad technologią musi czuwać.
Piotr Kaczmarek, kierownik działu BHP w bydgoskiej PES-ie zaznacza, że firma inwestuje w nowoczesne rozwiązania, by poprawiać bezpieczeństwo swoich pracowników:
- Akurat w jednej z hal stawiamy nowoczesne, dwupoziomowe katedry do prac na wysokości. Pracownicy będą w pełni zabezpieczeni, co uchroni ich przed upadkami - mówi Piotr Kaczmarek.
O możliwości pozyskania dofinansowania z ZUS na poprawę warunków pracy informowała Monika Bernadowicz, dyrektorka oddziału ZUS w Bydgoszczy.
- Przedsiębiorcy mogą pozyskać nawet do 350 000 zł na poprawę warunków i bezpieczeństwa pracy w danym zakładzie - mówiła.
W minionym roku w województwie kujawsko-pomorskim pracownicy inspekcji pracy zbadali 88 wypadków przy pracy.
Poszkodowane były 93 osoby.
Odnotowano 8 wypadków śmiertelnych i 37 wypadków ciężkich.
