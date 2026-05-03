Ewakuacja bydgoskiego dworca PKP. Nietrzeźwy pasażer zostawił bagaż w holu głównym

Straż Pożarna zabezpieczała teren dworca. Na miejscu pracowali policjanci i saperzy/fot. Katarzyna Bogucka

150 osób musiało opuścić budynek A na Dworcu Głównym PKP w Bydgoszczy po tym, gdy służby otrzymały informację o podejrzanym pakunku. Udało się znaleźć jego właściciela, nietrzeźwego Białorusina.

Na miejsce przyjechali strażacy, policja i saperzy.



- Dzisiaj o godzinie 16:35 dyżurny bydgoskiej komendy otrzymał zgłoszenie dotyczące torby podróżnej pozostawionej przez nieznanego mężczyznę w holu głównym dworca PKP Bydgoszcz Główna - potwierdza PR PiK nadkomisarz Lidia Kowalska z Zespołu Komunikacji Społecznej KMP w Bydgoszczy.



Zarządca budynku podjął decyzję o ewakuacji. Jak podaje nadkom. Kowalska, pasażerowie przemieścili się na pobliskie przystanki autobusowe. - Do działań przystąpili skierowani na miejsce policjanci i inne służby. O godzinie 18:36 policjanci odnaleźli w okolicy dworca właściciela torby. Okazał się nim nietrzeźwy obywatel Białorusi. Mężczyzna został przewieziony do komisariatu. O godzinie 18:40 czynności na dworcu zakończono. W torbie znaleziono jedynie rzeczy osobiste mężczyzny.