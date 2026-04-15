Tragiczny wypadek pod Inowrocławiem. Pod 35-letnim mężczyzną zarwał się dach

Trwa ustalanie okoliczności tragedii, do której doszło we wtorek (14.04.) na terenie jednej z firm w Mątwach.

- Dach, na którym mężczyzna wykonywał prace remontowe, uległ punktowemu zarwaniu. 35-latek spadł na posadzkę i poniósł śmierć na miejscu - mówi Izabella Wolszczak, oficer prasowy KPP w Inowrocławiu.



Materiały w tej sprawie gromadzi Państwowa Inspekcja Pracy.



- Od razu podjęliśmy działania kontrolne. Na miejsce został wysłany nasz inspektor - mówi Magdalena Araczewska z Państwowej Inspekcji Pracy. - Sprawdzany będzie m.in. monitoring, organizacja pracy, przesłuchamy również świadków tego zdarzenia



Śledztwo w tej sprawie będzie prowadzić Prokuratura Rejonowa w Inowrocławiu.