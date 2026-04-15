Tragiczny wypadek pod Inowrocławiem. Pod 35-letnim mężczyzną zarwał się dach

2026-04-15, 16:01  Marcin Glapiak / TB
Śledztwo w tej sprawie będzie prowadzić Prokuratura Rejonowa w Inowrocławiu.

Trwa ustalanie okoliczności tragedii, do której doszło we wtorek (14.04.) na terenie jednej z firm w Mątwach.

- Dach, na którym mężczyzna wykonywał prace remontowe, uległ punktowemu zarwaniu. 35-latek spadł na posadzkę i poniósł śmierć na miejscu - mówi Izabella Wolszczak, oficer prasowy KPP w Inowrocławiu.

Materiały w tej sprawie gromadzi Państwowa Inspekcja Pracy.

- Od razu podjęliśmy działania kontrolne. Na miejsce został wysłany nasz inspektor - mówi Magdalena Araczewska z Państwowej Inspekcji Pracy. - Sprawdzany będzie m.in. monitoring, organizacja pracy, przesłuchamy również świadków tego zdarzenia

Relacja Marcina Glapiaka

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP" stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie.

