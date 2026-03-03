Trzy osoby w szpitalu po zderzeniu dwóch samochodów osobowych niedaleko Chełmży

2026-03-03, 20:29  Monika Siwak/BN
Zdarzenie drogowe w m. Zelgno, niedaleko Chełmży/fot. Facebook/KM PSP Toruń

Zdarzenie drogowe w m. Zelgno, niedaleko Chełmży/fot. Facebook/KM PSP Toruń

We wtorek (3 marca) po godz. 18:00 doszło do zderzenia dwóch aut w miejscowości Zelgno (gm. Chełmża, pow. toruński).

W wyniku tego incydentu trzy osoby trafiły do szpitala - dwaj mężczyźni i jedna kobieta. Na miejscu pracowały zastępy Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej.

Do zdarzenia doszło na skrzyżowaniu drogi z Zalesia. Uwaga na trudniejszy przejazd w tym miejscu. Policjanci wyjaśniają przyczyny zdarzenia.

