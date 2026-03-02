To edukacyjna ekstraklasa. W Bydgoszczy spotkali się przedstawiciele najlepszych szkół w regionie

2026-03-02, 21:50 Tatiana Adonis/DW

W urzędzie wojewódzkim w Bydgoszczy odbyła się gala podsumowująca 28 edycję Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2026 dla naszego regionu/Fot. Tatiana Adonis

W urzędzie wojewódzkim odbyła się gala podsumowująca 28 edycję Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2026 dla naszego regionu. Były dyplomy, gratulacje i drobne upominki.

Ambitni uczniowie, nauczyciele z pasją i dyrektorzy, którzy potrafią stworzyć przyjazne miejsce do nauki i pracy. W Bydgoszczy spotkali się przedstawiciele najlepszych szkół w Kujawsko-Pomorskiem.





- Niezwykle się cieszę, że mamy aż 64 szkoły wyróżnione - podkreśla Grażyna Dziedzic, kujawsko-pomorska kurator oświaty. - Bardzo dbają o wysoki poziom nauczania, ale też o dobrą atmosferę, bo gdy jej nie ma, to nie można osiągać dobrych wyników w nauce - dodaje.



Beata Trapnell-Sobolewska, dyrektorka Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu, uważa, że w edukacji najważniejsze są relacje.



- Związek nauczyciela z uczniem, promowanie jego innowacyjności, inicjatyw i zachęcanie do tego, żeby był jeszcze lepszym - to jest klucz do sukcesu - mówi Beata Trapnell-Sobolewska.

