To edukacyjna ekstraklasa. W Bydgoszczy spotkali się przedstawiciele najlepszych szkół w regionie
W urzędzie wojewódzkim odbyła się gala podsumowująca 28 edycję Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2026 dla naszego regionu. Były dyplomy, gratulacje i drobne upominki.
Ambitni uczniowie, nauczyciele z pasją i dyrektorzy, którzy potrafią stworzyć przyjazne miejsce do nauki i pracy. W Bydgoszczy spotkali się przedstawiciele najlepszych szkół w Kujawsko-Pomorskiem.
Beata Trapnell-Sobolewska, dyrektorka Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu, uważa, że w edukacji najważniejsze są relacje.
- Związek nauczyciela z uczniem, promowanie jego innowacyjności, inicjatyw i zachęcanie do tego, żeby był jeszcze lepszym - to jest klucz do sukcesu - mówi Beata Trapnell-Sobolewska.
Wśród najlepszych szkół w kraju - według Rankingu Perspektyw 2026 - znalazły się Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące w Toruniu i Technikum Elektroniczne w Bydgoszczy. Te placówki są w pierwszej dziesiątce ogólnopolskiego zestawienia.
Więcej w relacji Tatiany Adonis - poniżej.