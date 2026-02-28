Rolnicy Pomorza i Kujaw 2025 wybrani! „To oni zapewniają nam bezpieczeństwo żywnościowe”

2026-02-28, 17:58  Ireneusz Sanger/MG
Wśród nagrodzonych znaleźli się Państwo Maria i Michał Grodzcy (na zdjęciu w środku). Z lewej - wicewojewoda Michał Koniuch, pierwsza z prawej - zastępca burmistrza Strzelna Monika Kuberska/fot. Ireneusz Sanger

16 nominacji i ostatecznie sześć przyznanych tytułów. W Bydgoszczy ogłoszone zostały wyniki konkursu „Rolnik Pomorza i Kujaw 2025”.

- Celem konkursu jest promowanie dorobku kujawsko-pomorskich gospodarstw - podkreśla Zofia Kozłowska, przewodnicząca kapituły konkursowej. – Województwo kujawsko-pomorskie rolnictwem stoi. Jest to prestiżowe wyróżnienie – chodzi o uszanowanie i docenienie pracy rolnika. Szanujmy pracę polskiego rolnika, bo zasługuje na to! Przede wszystkim polscy rolnicy zapewniają nam bezpieczeństwo żywnościowe.

Wśród nagrodzonych znaleźli się Państwo Maria i Michał Grodzcy: - Zajmujemy się głównie ziemniakami przemysłowymi, burakami cukrowymi, zbożem i rzepakiem. Zobaczymy, co będzie dalej, bo są coraz wyższe koszty. Ratuje nas to, że mamy park maszynowy w pełni wyposażony – mówili.

Tytuły przyznano także w kategorii: mleczarstwo i produkcja mleka, rolniczy handel detaliczny oraz agroturystyka.

Dłuższa relacja - w niedzielnym (1 marca) „Agroporanku” o godz. 6:05 w Polskim Radiu PiK.

Mówiła Zofia Kozłowska, przewodnicząca kapituły konkursowej

Mówili laureaci konkursu

