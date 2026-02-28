Piotr Wódkowski z Torunia prowadzi bloga po ukraińsku. „Chcę dobrze mówić o Polsce”

2026-02-28, 13:18 Michał Zaręba/DW

Piotr Wódkowski, radca prawny z Torunia, mówi, że dla Ukraińców jest ciekawostką/ Archiwum Piotra Wódkowskiego

Od ponad trzech lat uczy się języka ukraińskiego i w tym języku prowadzi media społecznościowe. Piotr Wódkowski, radca prawny z Torunia, przyznaje, że dla Ukraińców jest ciekawostką.

Piotr Wódkowski reakcję Ukraińców na to, jak mówi w ich języku, porównuje z emocjami, jakie towarzyszyły nam lata temu, gdy oglądaliśmy telewizyjny program „Europa da się lubić”.



- Fascynowaliśmy się tym, że Steffen Möller czy Conrado Moreno z obcym akcentem, ale mówią po polsku, bo dla nas to było dziwne, że człowiek z zachodniej Europy zaczyna się uczyć naszego języka. Ukraińcy są właśnie w tym momencie. Przede wszystkim wybuch wojny wywołał zainteresowanie ich językiem, kulturą. Wtedy i ja wpadłem na pomysł, żeby prowadzić po ukraińsku media społecznościowe - mówi radca prawny.



Na swoim blogu chce opowiadać o Polsce.



- Chcę dobrze mówić o Polsce, o polskości, o aspektach naszej kultury, o których nie wiedzą nawet ci, którzy dobrze już poznali język polski, choćby to: dlaczego Polacy śmieją się z imienia Janusz i Grażyna? - wyjaśnia Torunianin.