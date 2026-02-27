Tak będzie przebiegać trasa S10 we Włocławku. Buldożery wjadą do ogródków działkowych

2026-02-27, 20:15 Marek Ledwosiński/DW

Inwestor wybrał wariant W4 przebiegu trasy S10 we Włocławku/Fot. UM Włocławek, Facebook

To ważna wiadomość dla mieszkańców Włocławka. Znana jest ostateczna wersja przebiegu trasy S10. I tu zaskoczenie - inwestor odrzucił wyniki ubiegłorocznych konsultacji społecznych. Buldożery wjadą do ogródków działkowych.

To dobry dzień dla włocławskich kierowców, ale koszmarny dla działkowców. Jest rozstrzygnięcie w sprawie włocławskiego odcinka drogi S10. Było kilka wariantów. Zwyciężyła opcja W4, czyli: magistrala przez ogródki działkowe. Przypomnijmy, w ubiegłym roku w trakcie konsultacji społecznych mieszkańcy wybrali wariant W1, czyli: droga i most przez Wisłę za miastem w pobliżu fabryki Anwil.

Inwestor - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - przeprowadził własną analizę i uznał, że z jego punktu widzenia najlepszy będzie wariant W4. Droga pobiegnie przez ogródki działkowe Tajemniczy Ogród i Zofijka. Most będzie nie przy Anwilu, ale w mieście. Nie będzie to most tranzytowy, zostanie wyposażony w zewnętrzne pasy ruchu tylko do przejazdu lokalnego. Przeprawa ma być gotowa za 6 lat.