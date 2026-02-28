Kwitną wszystkie cytrusy i kwiaty na kaktusach. W tym ogrodzie nie ma zimy [zdjęcia]

2026-02-28, 11:23 Małgorzata Burchardt/MG

Ogród Botaniczny IHAR w bydgoskim Myślęcinku/fot. Jarosław Mikietyński

Za oknem powoli czuć wiosnę, przed nami pierwszy ciepły weekend, jednak w plenerze kolorów na razie brak. Jest jednak miejsce w regionie, gdzie w szklarniach ciągle jest lato i wiosna – Ogród Botaniczny IHAR w bydgoskim Myślęcinku.

Co tam właśnie kwitnie? - opowiada jego szef i ekspert audycji „Raz na zielono” w Polskim Radiu PiK Jarosław Mikietyński. – Po tych mroźnych, długich dniach, każdy chciałby odpocząć w zieleni, kwitnie jaśmin – nie mylić z jaśminowcem, przepięknie pachnie, niezawodny bananowiec manilski, który owocuje. Kwitną wszystkie cytrusy, to jest taka roślina, która ma dojrzewające kwiaty i owoce. Możemy powąchać też hibiskus. Ciekawostką jest też to, że pojawiają się kwiaty na kaktusach, w domach trudno jest uzyskać kwitnienie kaktusa. (...)



Jarosław Mikietyński będzie odpowiadał na pytania słuchaczy dotyczące pielęgnacji ogrodów w naszej sobotniej (28 lutego) audycji „Raz na zielono”. O godz. 12.05 zaprasza Małgorzata Burchardt.