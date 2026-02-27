Seria porannych wypadków w Kujawsko-Pomorskiem. Uwaga na utrudnienia!

2026-02-27, 08:26 Agata Raczek / TB

Fot. Ilustracyjne

Dachowanie osobówki na DW 534 w Dobrem w powiecie rypińskim. Jedna osoba została zabrana do szpitala.

Do kolejnego dachowania auta doszło w Czerniewicach w powiecie włocławskim. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych, ale trzeba się liczyć z utrudnieniami w ruchu.



Podobnie w Radziejowie na ul. Szpitalnej, gdzie zderzyły się dwa pojazdy. Tutaj również nikt nie ucierpiał.