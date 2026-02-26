Bydgoscy radni apelują do prezydenta Karola Nawrockiego ws. programu SAFE

2026-02-26, 13:57 Tatiana Adonis/BN

Sesja Rady Miasta Bydgoszczy/fot. Tatiana Adonis

Rada Miasta Bydgoszczy przyjęła na środowej (25 lutego) sesji apel do prezydenta RP Karola Nawrockiego o podpisanie ustawy umożliwiającej wykorzystanie przez Polskę pieniędzy z programu SAFE.

Apel to inicjatywa radnych Koalicji Obywatelskiej. - Mamy wiele zakładów, które z programu SAFE mogą skorzystać - mówił Radiu PiK Jakub Mikołajczak z Koalicji Obywatelskiej. - Chodzi m.in. o Nitrochem, Belmę czy Wojskowe Zakłady Lotnicze - wymieniał radny.



Zdaniem opozycji wprowadzenie tego punktu do porządku obrad miało na celu wyłącznie wywołanie emocji. - To jest idealny przykład przenoszenia ogólnopolskich problemów na obrady Rady Miasta Bydgoszczy - mówił Paweł Bokiej, radny Bydgoskiej Prawicy. - Powinniśmy się zajmować drogami, chodnikami, kulturą, edukacją, a nie zamówieniami sprzętu wojskowego - dodał. Z kolei jego kolega Jędrzej Gralik uważa, że cały program SAFE to sprawa złożona. - Jest zbyt wiele znaków zapytania, aby ten program przyklepać - powiedział.



- W tym apelu są wymienione konkretne bydgoskie firmy, za którymi stoją konkretne inwestycje. To nie są ogólnopolskie sprawy, tylko bydgoskie - przekazał Polskiemu Radiu PiK prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski.



Ostatecznie apel przyjęto większością głosów Koalicji Obywatelskiej.