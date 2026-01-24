Samochód osobowy przewrócił latarnię przy Szosie Okrężnej w Toruniu [zdjęcia]

2026-01-24, 13:20 Redakcja / Michał Zaręba

Do wypadku doszło na Szosie Okrężnej w Toruniu. / Fot. KM PSP w Toruniu

Niedostosowanie prędkości do warunków drogowych może skończyć się kolizją i uszkodzeniem auta. Tak było w sobotę (24.01.) w Toruniu.

W pobliżu zjazdu na lotnisko 30-letnie kobieta uderzyła osobowym seatem w latarnię i przewróciła ją na jezdnię. Kierująca była trzeźwa, odmówiła pomocy ratowników pogotowia.



Na miejscu działała jednostka straży pożarnej. Kobieta została ukarana mandatem.