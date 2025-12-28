Mieszkańcy Łobdowa mają swoje Betlejem. Spotkali się, aby wspólnie kolędować

2025-12-28, 12:25 Michał Zaręba / Redakcja

Mieszkańcy Łobdowa spotkali się w ponad 100-letniej stajni. / Fot. Michał Zaręba

Łobdowo to malownicza wieś niedaleko Torunia. Spotkanie - w ponad stuletniej stajni - zorganizowała Natalia Kurowska.

- Kiedy sprowadziła się tutaj moja babcia, dała początek temu miejscu. Wiele pracy kosztowało mnie i nie tylko mnie, aby to wyglądało to tak, jak teraz - Natalia Kurowska. - O co chodzi innego w świętach, jeśli nie o bliskość drugiego człowieka? Najważniejsza jest obecność.



- Wspaniała inicjatywa. To jest wymarzone miejsce do kolędowania. Pan Jezus też w stajence się urodził - mówią mieszkańcy. - Jesteśmy urzeczeni tym miejscem. To takie nasze małe Betlejem. Cieszymy się, że możemy razem tutaj być.



Na kartach historii wieś pojawia się w 1302 r. jako Lobedow uzyskujące w tymże roku dokument nadania prawa chełmińskiego od mistrza krzyżackiego. We wsi nie brakuje zabytków, znajduje się w niej gotycki kościół parafialny pw. św. Małgorzaty z I poł. XIV w.



Do mieszkańców Łobdowa wrócimy w piątek (2 stycznia) w audycji „Popołudnie z Reportażem".





Relacja Michała Zaręby