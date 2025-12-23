Z wizytą w parafii w podbydgoskim Żołędowie. Transmisja Pasterki w Polskim Radiu PiK

2025-12-23, 10:01 Ewa Dąbrowska/Redakcja

Kościół parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w podbydgoskim Żołędowie/fot. Ewa Dąbrowska

Tradycyjnie w wigilię o północy zapraszamy w Polskim Radiu na transmisję Pasterki. Tym razem będziemy na Mszy św. w parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w podbydgoskim Żołędowie.

Żołędowo było wsią rycerską. Pierwsze wzmianki sięgają XIII w., a dokładnie roku 1296, kiedy dziedzic Żołędowa, Bronisz ze Służewa pozwał klasztor w Byszewie o bezprawne przywłaszczenie sobie lasu zwanego Tryszczyńskim Dworem. Bronisz ze Służewa pochodził z rodu Pomianów. To pierwszy ród, który dziedziczył żołędowskie dobra, następnie rodzina Żołędowskich i ród Moszczeńskich herbu Nałęcz, fundatorzy kościoła. Zabytkowa, drewniana świątynia przetrwała wojenne zawieruchy i w tym roku obchodzi 310 lat istnienia.



Moszczeńscy wpisali się w historię Żołędowa na zawsze

Dzięki nim w XIX wieku działał tu folwark szlachecki, hodowano krowy, produkowano masło, stał młyn parowy, cegielnia, gorzelnia, a nawet jeździła kolejka wąskotorowa, która przewoziła towary do pobliskiego Maksymilianowa. Nieistniejący już dzisiaj dwór Moszczeńskich stał w centralnym miejscu wsi. Mówi się, że posiadał sekretny tunel, który prowadził do pobliskiego kościoła.



Zabytkowy, drewniany kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego jest perłą regionu. Posiada cenne polichromie odkryte podczas niedawnego remontu. Istnieją też informacje, że fundator świątyni, Franciszek Moszczeński spoczywa w krypcie pod posadzką kościoła. Jak dotąd nie potwierdzono tego przekazu. Za to w dawnej kaplicy Moszczeńskich wybudowanej obok kościoła, mieści się dzisiaj Sanktuarium Świętego Huberta Biskupa. Historia jego powstania, to już XXI w., chociaż … jego korzenie sięgają pasji myśliwskich dziedziców Żołędowa i tradycji łowieckich regionu. Dlatego kościół i Sanktuarium w Żołędowie gromadzą środowisko leśników, tu odbywają się msze św. hubertowskie i różne uroczystości. Warto podkreślić, że figurę patrona tego miejsca - Świętego Huberta Biskupa, można podziwiać w sąsiadującym z kościołem pięknym Parku Edukacji Przyrodniczo-Leśnej jego imienia, miejscu siedziby Nadleśnictwa Żołędowo.



Nazwa pochodzi od żołędzi?

W Żołędowie mieszka ok. 1900 osób. Nazwa wsi pochodzi prawdopodobnie od żołędzi, których nigdy tu nie brakowało. Bogate w dęby i inne gatunki drzew lasy, porastają całą okolicę.



Wybitną postacią związaną z Żołędowem jest Leon Wyczółkowski. To on sportretował piękną lipę z Żołędowa. Na rysunku, w tle widać też kaplicę Moszczeńskich i kościół . Dzieło przetrwało, ale lipy już nie ma, prawdopodobnie został po niej tylko pień. Oprócz zabytkowego kościoła, szkoły, parku botanicznego na wyróżnienie zasługuje też Pałac Karłowskich herbu Prawdzic. Przed laty stał na terenie zwanym Jastrzębie. Dziś ta ziemia należy do Żołędowa. W 1982 ruinę rezydencji Karłowskich przejęło Zgromadzenie Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej, które stworzyło w nim Dom Samotnej Matki i przedszkole.



Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Żołędowie obchodzi w tym roku podwójny jubileusz. Jest jednym z dziesięciu kościołów w diecezji bydgoskiej, tzw. kościołem jubileuszowym wyznaczonym w ramach ogłoszonego jeszcze przez Papieża Franciszka Roku Jubileuszowego. Ponadto świątynia w Żołędowie w 2025 r. kończy 310 lat.



Audycja i transmisja w Polskim Radiu PiK

W wigilię o godz. 23.00 Polskie Radio PiK zaprasza do wysłuchania audycji o Żołędowie - o historii wsi, mieszkańcach i parafii. Audycja poprzedzi transmisję uroczystej Mszy świętej - Pasterki z kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego i Sanktuarium Świętego Huberta Biskupa w Żołędowie. Mszę świętą będzie sprawować diecezjalny kapelan leśników, proboszcz i kustosz miejsca ks. kanonik mgr Jarosław Kubiak.



Na audycję w Polskim Radiu PiK zaprasza Ewa Dąbrowska.