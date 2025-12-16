Antoni K., syn byłego prezesa Telewizji Polskiej, odpowie przed sądem za gwałt na małoletniej

Prokuratura Okręgowa w Toruniu. / Fot. Tomasz Bielicki
Prokuratura Okręgowa w Toruniu oskarżyła mężczyznę o zgwałcenie (co najmniej trzykrotnie) 9-letniej wówczas Magdaleny N. Chodzi o przestępstwo z 2009 roku.
- W krótkich odstępach czasu, dokonując z góry powziętego zamiaru, nie wcześniej niż 8 maja 2009 roku do 31 sierpnia 2009 roku w Gdańsku, wykorzystując zależność emocjonalną i społeczną małoletniej Magdaleny N., pod pretekstem masażu i nagrody w postaci wspólnych gier i zabaw, co najmniej trzykrotnie, doprowadziła małoletnią przemocą do obcowania płciowego - mówi prokurator Rafał Ruta z Prokuratury Okręgowej w Toruniu. - Antoni K. nie przyznał się do zarzucanego mu czynu. Złożył wyjaśnienia, które zostały ocenione jako sprzeczne z ustalonym stanem faktycznym.
Sprawę będzie rozpatrywał Sąd Rejonowy w Kwidzynie. Oskarżonemu grozi do 12 lat pozbawienia wolności. Wcześniej sprawa była dwukrotnie umarzana przez gdańską prokuraturę.
Wobec mężczyzny zastosowano poręczenie majątkowe w wysokości 30 tysięcy złotych, zakaz opuszczania kraju oraz dozór policji. Oskarżony ma też zakaz kontaktowania się z pokrzywdzoną oraz zakaz zbliżania się do niej na odległość mniejsza niż 50 metrów.
O tym, że mężczyzna miał skrzywdzić małoletnią śledczy dowiedzieli się w 2015 roku od mamy pokrzywdzonej. Oskarżony był wtedy pełnoletni.
Mężczyźnie grozi od 2 do 12 lat pozbawienia wolności.
Mówi prokurator Rafał Ruta z Prokuratury Okręgowej w Toruniu.
