Stowarzyszenie „Dłoń Białej Mamy”: Obecność, rozmowa, dobre słowo - też mogą być lekarstwem

2025-12-06, 18:03 Agata Raczek / Redakcja

Prezes Stowarzyszenia „Dłoń Białej Mamy” Weronika Kałużna z córką. / Fot. Agata Raczek

Wyjątkowe świąteczne spotkanie odbyło się w bydgoskim Urzędzie Wojewódzkim. Był to gest solidarności z pacjentami hematologicznymi, którzy często miesiącami przebywają w szpitalu.

- Sama jestem osobą po przeszczepie. Byłam chora na białaczkę. Udało mi się ją pokonać i chciałem zrobić coś dobrego dla innych pacjentów - mówi Weronika Kałużna, założycielka i prezes Stowarzyszenia „Dłoń Białej Mamy”. - Mimo, że miałam ogromne wsparcie od rodziny oraz przyjaciół, to podczas pobytu w szpitalu brakowało mi dodatkowego wsparcia od kogoś z zewnątrz.



- Jestem już 1 rok i 8 miesięcy po przeszczepie szpiku - opowiada Weronika Gryka. - Weronika ze Stowarzyszenia jako pierwsza wystawiła do mnie rękę. Przyszła i powiedziała, że przeszczep, to nie jest wyrok; że wszystko może się dobrze skończyć. To ona pociągnęła mnie do góry za sobą.



Wydarzenie objęte jest honorowym patronatem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.