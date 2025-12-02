Starosta brodnicki Paweł Szramka odwołany ze stanowiska. Opozycja ma wiele zarzutów

2025-12-02, 17:34 Michał Zaręba/Redakcja

O odwołaniu starosty zdecydowała we wtorek rada powiatu. Wniosek w tej sprawie złożyli radni reprezentujący kluby PSL, PiS oraz Społeczną Wspólnotę Samorządową. To pierwsza taka sytuacja w historii powiatu.

- Do zarzutów odniosłem się bardzo szeroko, już we wcześniejszej odpowiedzi do radnych - mówił Paweł Szramka. - Liczyłem na to, że radni sprecyzują, gdzie faktycznie były te nieprawidłowości, gdzie uciekły miliony z powiatu. Niestety, podczas dzisiejszej sesji to nie padło, co utwierdza mnie, ale, jak sądzę także mieszkańców w tym, że że był to wyłącznie wniosek polityczny, a nie merytoryczny. Do odwołania starosty wystarczył argument: „utrata zaufania". Radni, którzy chcieli przejąć władzę użyli tego argumentu po to, żeby odwołać starostę.



- Jesteśmy przed sezonem zimowym, a Zarząd Dróg Powiatowych odpowiada za wszystkie drogi powiatowe, za ścieżki, za wszystkie trasy. To naprawdę był kiedyś bardzo dobrze prosperujący zakład. Doszliśmy do wniosku, że starostwo po prostu jest źle zarządzane. Za mało zwraca się uwagi na pracę, na pracowników, a może za dużo na media, które mają roznosić jakąś super opinię na temat starostwa - mówił Wojciech Szulc z Polskiego Stronnictwa Ludowego.



Za odwołaniem Pawła Szramki zagłosowało 13 radnych. Na miejsce Pawła Szramki powołano Arkadiusza Orłowskiego - dotychczasowego wicestarostę.