Test jest prosty, krew pobierają z palca. „Zarazić się można nawet u fryzjera czy kosmetyczki”

Krew do badań pobierana była z palca, nie trzeba było mieć skierowania/fot. Agata Raczek
W związku z obchodzonym 1 grudnia Światowym Dniem Walki z AIDS, w bydgoskim oddziale NFZ można było zrobić szybkie testy. Zbadać się było można w kierunku HIV, kiły czy HCV.
Krew do badań pobierana była z palca. - Nic nie boli – mówiła jedna z pacjentek. - Staram się regularnie badać pod tym kątem, skoro uprawiam seks.
- Dzisiaj zarazić się można u fryzjera, kosmetyczki, czy nawet podczas małych zabiegów w gabinetach, więc warto chociaż raz w roku się przebadać – mówiła Wiesława Chudobińska-Kula, doradca w punkcie konsultacyjno-diagnostycznym na terenie Bydgoszczy i Torunia. - Najbardziej zakaźna jest krew, potem wydzielina z pochwy, nasienie i płyny wewnątrzustrojowe. Najbardziej ryzykowne są pod tym względem kontakty seksualne bez zabezpieczenia.
Akcja odbyła się w bydgoskim oddziale NFZ przy ul. Łomżyńskiej, a na co dzień badania w kierunku HIV można wykonywać w dwóch punktach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Pierwszy mieści się w Bydgoszczy przy ul. Lenartowicza 33/35. Jest czynny w poniedziałki w godz. 16:00 – 20:00 i w środy w godz. 16:00 – 19:00.
Natomiast w Toruniu można wykonać bezpłatne i anonimowe testy na HIV w Punkcie Konsultacyjno-Diagnostycznym (PKD) przy ul. Szosa Bydgoska 1. Czynny jest we wtorki w godz. 15:00 – 18:00 i w piątki w godz. 14:00 – 18:00. Na badania nie jest wymagane skierowanie.
