Joanna Kondrat z Przemyśla, laureatką konkursu krasomówczego w Golubiu-Dobrzyniu

2025-11-24, 07:50 Robert Duliński / Redakcja

Laureaci 48. Konkursu Krasomówczego dla Młodzieży w Golubiu-Dobrzyniu. / Fot. Robert Duliński

Piękna polszczyzna rozbrzmiewała w murach golubskiego zamku. Wszystko za sprawą 48. Konkursu Krasomówczego dla Młodzieży. Do finału awansowało pięciu uczestników reprezentujących cztery województwa.

Decyzją jury zwyciężyła Joanna Kondrat przed Grzegorzem Płonkowskim (oboje z Przemyśla) oraz Wiktorią Wydubą (Sieradz). Nagrodę publiczności zdobyła Nella Jagmin z Wałbrzycha. Województwo kujawsko pomorskie reprezentowała w finale Lena Karpińska z Brodnicy.



- Chciałam najbardziej podziękować pani Tamarze Ryzner, która mnie przygotowywała. Tylko ona tak naprawdę wie, ile godzin poza szkołą spędziliśmy razem, aby to wszystko miało ręce i nogi - mówi Joanna Kondrat. - To niebywałe przeżycie, które na pewno kiedyś jeszcze będę chciała powtórzyć.



- Zjechali do nas uczestnicy z całego kraju - od Lublina po Szczecin - mówi Stefan Borkowicz, przewodniczący konkursu. - Poziom był niezwykle wysoki. Rosną nam młodzi Polacy, którzy będą posłami, burmistrzami i naukowcami.