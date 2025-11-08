Bydgoszcz. W Operze Nova trwają ostatnie przygotowania do premiery „Króla Rogera”

2025-11-08, 09:41 Magda Jasińska / Redakcja

Próba opery „Króla Rogera”. / Fot. Miłosz Budzyński

Aż dziw, że to dzieło operowe Karola Szymanowskiego dotąd nie było wystawiany przez bydgoskich artystów.

Reżyserem i choreografem inscenizacji jest Robert Bondara, który po raz pierwszy pracuje nad tym tytułem. W partii tytułowej wystąpi Łukasz Goliński, dla którego będzie to piąta realizacja „Króla Rogera”



- „Król Roger” oraz twórczość Karola Szymanowskiego jest ze mną blisko już od wielu lat. Nie ukrywam, że chciałem go zrealizować - twierdzi Robert Bondara. - Rozmawiając z dyrekcją Opery Nova o nowych produkcjach, zaproponowałem właśnie ten tytuł.



Premiera w sobotę (8.11.). Co ciekawe w tym samym czasie w Teatrze Wielkim w Poznaniu odbędzie się premiera „Króla Rogera” w wersji koncertowej.



Rozmowa z Robertem Bondarą oraz Łukaszem Golińskim poniżej.