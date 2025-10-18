Doktor Paweł Rajewski odsłonił swój podpis w Bydgoskiej Alei Autografów [zdjęcia]

2025-10-18, 21:27  Natasza Trzebuchowska/Redakcja
Doktor nauk medycznych Paweł Rajewski jest lekarzem, profesorem i rektorem Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy oraz konsultantem wojewódzkim ds. chorób zakaźnych. Aktywnie działa na rzecz profilaktyki chorób zakaźnych. Prowadzi też fundację promującą świadomość zdrowotną. Zwycięzcę wyłoniła Kapituła „Bydgoskich Autografów”.

– W tych godzinach prawdy, kiedy człowiek najbardziej się sprawdza, czyli w kryzysie, w tym przypadku covidowym, pan doktor zostawił wszystko. Zostawił swoje życie prywatne, zawodowe w tych obszarach, gdzie się spełniał. Po to, aby uratować jak najwięcej z nas. Tych, którzy potrzebowali pomocy – podkreślił Rafał Bruski, prezydent Bydgoszczy.

– Emocje na pewno towarzyszą, te dobre. Jednak my, lekarze bardzo rzadko pokazujemy to na zewnątrz. W pracy musimy być pełni profesjonalizmu. To jest olbrzymie wyróżnienie, szczególnie jako lekarza, bo jest to moja podstawowa praca zarobkowa, ale też moja pasja. Nie zastanawiałem, czy dobrze, że pracuje i ktoś mnie doceni. Robię to, co lubię i sprawia mi to olbrzymią przyjemność – dodał dr Paweł Rajewski.

Na ulicy Długiej od 2007 roku swoje podpisy odsłaniają osoby szczególnie zasłużone dla miasta. Do tej pory wyróżnionych w ten sposób zostało około 60 osób.

Relacja Nataszy Trzebuchowskiej

