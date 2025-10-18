Oddali hołd bohaterowi z Krąplewic. Premiera filmu o Janie Gackowskim w Świeciu [zdjęcia]

W Świeciu odbyła się premiera filmu o Janie Gackowskim, bohaterze z Krąplewic/fot.: Marcin Doliński
Jan Gackowski z Krąplewic koło Świecia jest głównym bohaterem filmu dokumentalnego, który został nakręcony w Borach Tucholskich. W sobotę (18 października) w ośrodku kultury Stokrotka w Świeciu odbyła się jego premiera. To opowieść o odwadze, poświęceniu, miłości i zbrodni.
Główny bohater był polskim żołnierzem, którego Niemcy chcieli wcielić do Wehrmachtu. Nie zgodził się, z tego powodu został zamordowany.
– Cała geneza zła i tego, skąd się to zło wzięło na tym terenie, jest opisana w filmie. Trzeba go obejrzeć, żeby to poznać. To jest żywa lekcja historii, a ta pamięć już będzie trwała – mówił Kazimierz Woźniak, prezes Fundacji Ocalić-Pamięć.
– Byłam malutka, gdy to się działo. Miałem trzy latka. Jesteśmy bardzo wdzięczni. To jest przykre i oby się to nie powtórzyło – wspominała jedna z kobiet.
– Grałem w tym filmie wujka Janka, czyli głównego bohatera. To już jest pamiątka na zawsze – opowiadał Mikołaj.
Film pt. „Las Tajemnic” nakręciła Fundacja Ocalić-Pamięć.
