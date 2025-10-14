Gęsta mgła w regionie. Synoptycy ostrzegają – widoczność może spaść do 200 metrów

2025-10-14, 16:35  Redakcja
Synoptycy ostrzegają przed gęstą mgłą w regionie/fot.: archiwum

Synoptycy ostrzegają przed gęstą mgłą w regionie/fot.: archiwum

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed gęstymi mgłami. Widzialność może wynosić do 200 metrów. Komunikat dotyczy całego województwa.

Na terenie powiatu: aleksandrowskiego, bydgoskiego, inowrocławskiego, lipnowskiego, mogileńskiego, nakielskiego, radziejowskiego, toruńskiego, włocławskiego, żnińskiego oraz Bydgoszczy, Inowrocławia, Torunia i Włocławka prawdopodobieństwo mgły wynosi 85 procent.

Z kolei w powiecie: brodnickim, chełmińskim, golubsko-dobrzyńskim, grudziądzkim, rypińskim, sępoleńskim, świeckim, tucholskim, wąbrzeskim i w Grudziądzu synoptycy oszacowali szanse na pojawienie się gęstej mgły na 75 procent.

Pierwszy stopień zagrożenia będzie obowiązywać od wtorku (14 października) od godz. 22:00 do środy (15 października) do godz. 10:00.

