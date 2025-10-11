Stop ludobójstwu w Strefie Gazy! Protestowali na bydgoskim Starym Rynku

2025-10-11, 15:00 Monika Siwak/Redakcja

Pikieta na bydgoskim Starym Rynku/fot. Monika Siwak

Wolność, pokój, sprawiedliwość - krzyczeli uczestnicy pikiety zorganizowanej przez Konfederację na Starym Rynku w Bydgoszczy. Minutą ciszy uczczono ofiary konfliktu.

- Mamy nadzieję, że obie strony przyjmą punkty pokojowe, zaproponowane przez prezydenta USA Donalda Trumpa i ten konflikt się zakończy - mówił radny Paweł Sieg z Konfederacji. - Według danych, 67 tys. osób zostało zabitych w Strefie Gazy, w tym 20 tys. dzieci. Poszkodowani są też dziennikarze – 270 osób, ratownicy, służby medyczne. Izraelski rząd zablokował pomoc humanitarną, więc ludzie umierają ciągle z głodu, bo pomoc dopiero dociera w niektóre zakątki. Siły izraelskie powoli wycofują się ze Strefy Gazy, natomiast nadal okupują mniej więcej 50-60 proc. terytorium.



- Trwa tam ludobójstwo, potworne cierpienie. Jak się ogląda zdjęcia z tych miejsc, traci człowiek rozum. Jest to straszna tragedia – mówili uczestnicy pikiety,



Na bydgoskim Starym Rynku protestowało kilkadziesiąt osób.