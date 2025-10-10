Region

Unijne miliardy na inwestycje w Kujawsko-Pomorskiem. Na co pójdą pieniądze

Unijne miliardy na inwestycje w Kujawsko-Pomorskiem. Na co pójdą pieniądze?

2025-10-10, 18:25
Toruńscy członkowie Partii Razem apeluje do innych posłów, aby przeznaczali pieniądze na naukę

Toruńscy członkowie Partii Razem apeluje do innych posłów, aby przeznaczali pieniądze na naukę

2025-10-10, 17:23
Znasz tego mężczyznę Jest poszukiwany przez policję w związku z kradzieżą perfum za 2500 zł [wideo]

Znasz tego mężczyznę? Jest poszukiwany przez policję w związku z kradzieżą perfum za 2500 zł [wideo]

2025-10-10, 17:15
Moc festiwali, koncertów i zlotów. Weekend pełen atrakcji [przewodnik]

Moc festiwali, koncertów i zlotów. Weekend pełen atrakcji! [przewodnik]

2025-10-10, 16:20
Kobieta uwięziona w aucie. Samochód osobowy dachował i uderzył w drzewo w miejscowości Mochle

Kobieta uwięziona w aucie. Samochód osobowy dachował i uderzył w drzewo w miejscowości Mochle

2025-10-10, 15:17
Zadał ofierze ponad 30 ciosów nożem. Jest wyrok za brutalne morderstwo w Grudziądzu

Zadał ofierze ponad 30 ciosów nożem. Jest wyrok za brutalne morderstwo w Grudziądzu

2025-10-10, 14:10
Policja w ZUS-ie Mundurowi zapraszają seniorów na rozmowy o bezpieczeństwie

Policja w ZUS-ie! Mundurowi zapraszają seniorów na rozmowy o bezpieczeństwie

2025-10-10, 14:00
Przedszkole w Lubiczu Górnym ma 79 lat, a żłobek... dopiero dwa dni. Razem w nowej siedzibie

Przedszkole w Lubiczu Górnym ma 79 lat, a żłobek... dopiero dwa dni. Razem w nowej siedzibie

2025-10-10, 11:13
Prof. Aleksander Araszkiewicz: Depresja młodych mężczyzn jest coraz bardziej widoczna [Rozmowa Dnia]

Prof. Aleksander Araszkiewicz: Depresja młodych mężczyzn jest coraz bardziej widoczna [„Rozmowa Dnia"]

2025-10-10, 08:58

Najczęściej czytane

Archiwum

październik 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2930010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930310102
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę