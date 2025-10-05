Samorządowcy górą w starciu z dziennikarzami. Ósma edycja Wielkiego Meczu Charytatywnego [zdjęcia]

2025-10-05, 20:30 Wiktor Sobociński/Redakcja

Na stadionie Chemika Bydgoszcz po raz kolejny zmierzyli się samorządowcy i lokalni dziennikarze/fot.: Izabela Langner

Za nami ósma edycja Wielkiego Meczu Charytatywnego, który na dobre wpisał się w kalendarz bydgoskich wydarzeń. Na murawie stadionu Chemika ponownie zmierzyli się dziennikarze i samorządowcy. Tym razem górą byli przedstawiciele władz, którzy zwyciężyli 5:2.

Najważniejszy cel został osiągnięty – udało się zebrać 35 tysięcy złotych, które trafią do dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych w Bydgoszczy i Karolewie.



– To od samego początku jest inicjatywa prezydenta Krupy, który wcześniej pełnił inne funkcje, ale od zawsze stara się zorganizować ten mecz. Składy trochę się zmieniają. Niektórzy są coraz starsi, niektórzy młodnieją. Jest pełen przekrój: polityczny, wiekowy, techniczny i taktyczny – mówił Jakub Mikołajczak, bydgoski radny.



– Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza zabezpiecza dzieci w sytuacjach kryzysowych, w których niestety rodzice się nie popisali. Dla naszych podopiecznych są to niekiedy pierwsze kolonie, pierwsze wyjazdy nad morze, pierwsze wycieczki. Nie wspominając o tym, że też staramy się urozmaicać wypoczynek naszym wychowankom i też zdarzają się wycieczki poza granice Polski – podkreśliła Magdalena Grzybowska, dyrektor bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych.



W drużynie samorządowców zagrali przedstawiciele gmin zrzeszonych w Stowarzyszeniu Metropolia Bydgoszcz – prezydenci, radni i urzędnicy. Naprzeciw nich stanęli reprezentanci lokalnych mediów, w tym dziennikarze Polskiego Radia PiK.