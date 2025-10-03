XIX Konkurs Chopinowski. Wychowanek Akademii Muzycznej w Bydgoszczy już po przesłuchaniu

2025-10-03, 11:42  Redakcja
Jan Widlarz / Fot. Materiały XIX Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego

Jan Widlarz / Fot. Materiały XIX Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego

W prestiżowej rywalizacji bierze udział 85 pianistów z 20 krajów. Wśród nich studenci oraz absolwenci Akademii Muzycznej w Bydgoszczy: Mana Shoji, Jan Widlarz, Adam Kałduński, Việt Trung Nguyễn.

Pierwsze przesłuchania rozpoczęły się w piątek (3.10). W porannej sesji zaplanowano występ trzech reprezentantów Polski. Wśród nich wspomnianego Jana Widlarza, który jest uczniem Katarzyny Popowej-Zydroń i Pawła Wakarecego.

Transmisję z przesłuchań można oglądać na stronie Instytutu Fryderyka Chopina na Facebooku:



Jan Widlarz zagrał:
  • Nokturn c-moll op. 48 nr 1
  • Walc As-dur op. 34 nr 1
  • Etiuda gis-moll op. 25 nr 6
  • Ballada f-moll op. 52
Pianista skończył 23 lata. Jest finalistą Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie (2022), stypendysta Ministra Kultury i Sztuki oraz Fundacji Yamaha Music Europe. Jako solista występował z Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia i Orkiestrą Filharmonii Świętokrzyskiej. Na swoim koncie ma wiele nagród. Wśród nich II miejsce w Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym w Rzymie (2016).

