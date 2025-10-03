XIX Konkurs Chopinowski. Wychowanek Akademii Muzycznej w Bydgoszczy już po przesłuchaniu

Jan Widlarz z agrał:

Nokturn c-moll op. 48 nr 1

Walc As-dur op. 34 nr 1

Etiuda gis-moll op. 25 nr 6

Ballada f-moll op. 52

Pianista skończył 23 lata. Jest finalistą Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie (2022), stypendysta Ministra Kultury i Sztuki oraz Fundacji Yamaha Music Europe. Jako solista występował z Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia i Orkiestrą Filharmonii Świętokrzyskiej. Na swoim koncie ma wiele nagród. Wśród nich II miejsce w Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym w Rzymie (2016).