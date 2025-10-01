Są wyniki sekcji zwłok 15-latka, który wypadł z okna bursy szkolnej w Bydgoszczy

2025-10-01, 11:48 Agata Raczek

Bursa przy ul. Swarzewskiej/fot. bursa2.bydgoszcz.pl

Uraz czaszkowo-mózgowy – taka była przyczyna śmierci 15-letniego chłopca, który zmarł po upadku z okna bursy przy ul. Swarzewskiej w Bydgoszczy.

- Przyczynę śmierci wskazał biegły. Akta sprawy trafiły teraz do prokuratora, który zleca policji dalsze czynności - przekazała nam prokurator Agnieszka Golińska-Żołyniak z Prokuratury Rejonowej Bydgoszcz-Północ. - Planowane są m.in. przesłuchania świadków i pracowników bursy.



W czwartek (25 września) wieczorem 15-letni chłopak wypadł z okna na czwartym piętrze bursy przy ul. Swarzewskiej w Bydgoszczy. Nastolatek trafił do szpitala, gdzie mimo wysiłków lekarzy zmarł w minioną niedzielę. Trwa wyjaśnianie okoliczności śmierci chłopca. Wstępnie wykluczono udział osób trzecich.



Śledczy ustalają również, w jakich okolicznościach nastolatkowi udało się zdobyć alkohol.